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Земфира ответила поклонникам на 500 вопросов
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Земфира ответила почти на 500 вопросов подписчиков 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: zemfira.ru
Рок-исполнительница Земфира в социальных сетях ответила на вопросы от 490 человек.
Некоторые поклонники задавали по несколько вопросов, на повторяющихся вопросах певица ставила прочерк. В том числе Земфира ответила на вопрос корреспондента "Газеты.Ru", сказав, что ни при каких условиях не будет давать интервью.
"Ответила на огромное количество вопросов, сейчас ответы разместят. Сейчас у меня тренировка, после продолжу", — написала Земфира.
Ранее Земфира неожиданно раскритиковала молодых отечественных поп-звезд — Елизавету Гырдымову и Анастасию Иванову, выступающих под псевдонимами Монеточка и Гречка. Кроме этого, редко дающая интервью артистка пообещала ответить на вопросы поклонников, которые предложила оставлять в комментариях.
После этого она сказала, что не будет давать интервью популярному интернет-журналисту Юрию Дудю.
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