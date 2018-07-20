Земфира ответила поклонникам на 500 вопросов

Земфира ответила почти на 500 вопросов подписчиков

Рок-исполнительница Земфира в социальных сетях ответила на вопросы от 490 человек.

Некоторые поклонники задавали по несколько вопросов, на повторяющихся вопросах певица ставила прочерк. В том числе Земфира ответила на вопрос корреспондента "Газеты.Ru" , сказав, что ни при каких условиях не будет давать интервью.

"Ответила на огромное количество вопросов, сейчас ответы разместят. Сейчас у меня тренировка, после продолжу", — написала Земфира.

Ранее Земфира неожиданно раскритиковала молодых отечественных поп-звезд — Елизавету Гырдымову и Анастасию Иванову , выступающих под псевдонимами Монеточка и Гречка. Кроме этого, редко дающая интервью артистка пообещала ответить на вопросы поклонников, которые предложила оставлять в комментариях.

После этого она сказала, что не будет давать интервью популярному интернет-журналисту Юрию Дудю.