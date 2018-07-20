Хабенский предпочел Агутина вместо сына Бледанс

Хабенский снялся с Агутиным вместо особенного сына Бледанс

На днях Леонид Агутин отметил круглую дату. Популярному исполнителю исполнилось 50 лет. По такому случаю артист пригласил в один из столичных заведений самых близких и друзей. Лишь сейчас певец поделился с общественностью фотографиями с торжества, опубликовав их на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

A post shared by Леонид Агутин (@agutinleonid) on Jul 20, 2018 at 4:11am PDT

На одном из снимков Агутина запечатлели вместе с актерами Андреем Мерзликиным и Константином Хабенским. Поклонники рассыпались в комплиментах.

"Все гости хороши, но Хабенский — краше всех! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Такие теплые, нет, даже жаркие фото… Здорово! Классно!", "Красавчики", "Сам солнечный.. и окружение такое же.. дай бог здоровья и процветания.. ", "Очень живые фотографии! Близкие люди, верные друзья! Пусть так будет ВСЕГДА! ", "Столько гостей! без лишнего пафоса весело, дружно и с любовью к Юбиляру", "Ааааааа, и Костяяяя", — высказались поклонники.

Однако свои комментарии вставили и злопыхатели. Причем досталось не Агутину, а Хабенскому. "нуну. с сыном Бледанс не захотел а с Леней сфоткался", "Костя сделал подарок Лене — сфоткался с ним", "фотка с Хабенским теперь на вес золота))", Хабенский снялся с Агутиным. Где-то плачет Бледанс", — иронично прокомментировали в Сети пользователи.

Ранее в своем аккаунте в Instagram Эвелина Бледанс сообщила, что вместе с сыном Семеном, у которого синдром Дауна, встретила на отдыхе актера Константина Хабенского и попросила его сфотографироваться с наследником, но тот отказался. Артистка была возмущена. Эвелина высказала убеждение, что артист обязан фотографироваться с любым желающим, раз выбрал публичную профессию.

Однако подписчики не согласились с мнением актрисы. Многие раскритиковали Бледанс, и той пришлось удалить пост. а впоследствии даже извиниться перед Хабенским. Отметим, что сам актер никак не прокомментировал инцидент, участником которого поневоле стал.