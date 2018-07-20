Анастасия Волочкова радуется жизни без дочери

Анастасия Волочкова отдыхает в Турции . Интересно, что в этой же стране проводит каникулы и ее дочь Ариадна, вот только родственницы находятся в разных отелях.

Анастасия Волочкова поделилась с многочисленными подписчиками ее аккаунта в Instagram свежими фотографиями. Скандально известная балерина, чья жизнь буквально расписана по минутам (ежедневно многочасовые тренировки, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии свой фирменный продольный шпагат) и состоит из благотворительных концертов, посещений салонов красоты, конно-спортивного комплекса и монастырей, наконец смогла найти время, чтобы позволить себе как следует отдохнуть.

Балерина отправилась в полюбившийся ей отель в Турции, откуда немедленно выложила несколько фотографий. В каждом посте артистка указала название гостиницы и указала ее преимущества. Так, по словам Анастасии, ее разместили в королевском номере с огромной террасой. Более того, персонал якобы даже не забыл про ее любовь к отварному шпинату и прочим овощам и, едва она прибыла, угостил ее этим блюдом.

Разумеется, не обошлось без фото ню. Волочкова без стеснения разделась на пляже, показав свои прелести. Хотя, судя по пустынному галечному песку, складывается впечатление, что рядом с артисткой, кроме фотографа, никого не оказалось. Даже дочки Ариадны и мамы Тамары Владимировны.

В то время, как Анастасия демонстрирует полнейшее счастье и довольство жизнью, ее самые близкие люди по какой-то причине отдыхают в совершенно другом турецком отеле. Это нетрудно установить благодаря геолокации, которую любезно предоставили и сама Ариадна и ее бабушка Тамара Владимировна, когда выкладывали фото с отдыха.

По все видимости, родственницы балерины не скучают. Тамара Владимировна делится с подписчиками идиллическими видами из отеля, а Ариадна выкладывает фото и видео, на которых демонстрирует африканские косички. Соединятся ли родственницы в Турции, пока неизвестно.