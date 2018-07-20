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Лорак посетовала на «тяжелый заработок»
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«Денежки даются очень тяжело»: Ани Лорак рассказала о заработках 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Певица стала участницей грандиозного фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала". За кулисами легендарного концертного зала "Дзинтари" с ней встретился корреспондент Dni.Ru.
Дочери певицы Софии летом пошел 8-й год. И знаменитая мама ею гордится — девочка показывает большие успехи. "Недавно дочь впервые поплавала в речке Днепр, — рассказала Ани. — До сих пор она у нас окуналась только в море. Сейчас, пока я тут работаю, она гостит у бабушки".
Певице этим летом уже удалось отдохнуть.
"Но все равно планируем семьей еще выбраться в теплые страны — рассматриваем Испанию или Турцию, — улыбается артистка. — В этом году мне удается чаще видеть Соню — я стала брать ее на выступления с собой. Приучаю ее к людям, потому что в этом году она пойдет в первый класс и надо адаптироваться к коллективу".
В школу Соня Налчаждиоглу идет хорошо подготовленная — она умеет писать, считать и говорит на четырех (!) языках. "Дочь знает русский, украинский, английский и турецкий, которому ее учит сестра моего мужа, ее родная тетя", — похвасталась Ани.
Приучает певица наследницу и к труду.
"Я ей объясняю, что денежки зарабатываются тяжело, что ничего просто так не бывает, что мои заработки — итог большой и трудной работы, — уверяет артистка. — А дочь страшно гордится, что ее мама — Ани Лорак, она всегда это подчеркивает. Кстати, дочь часто является первым слушателем и критиком моих песен. Например, песня "Сумасшедшая" появилась в моем репертуаре благодаря ее просьбе".
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