Лорак посетовала на «тяжелый заработок»

«Денежки даются очень тяжело»: Ани Лорак рассказала о заработках

Певица стала участницей грандиозного фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала ". За кулисами легендарного концертного зала "Дзинтари" с ней встретился корреспондент Dni.Ru

Дочери певицы Софии летом пошел 8-й год. И знаменитая мама ею гордится — девочка показывает большие успехи. "Недавно дочь впервые поплавала в речке Днепр, — рассказала Ани. — До сих пор она у нас окуналась только в море. Сейчас, пока я тут работаю, она гостит у бабушки".

Певице этим летом уже удалось отдохнуть.

"Но все равно планируем семьей еще выбраться в теплые страны — рассматриваем Испанию или Турцию, — улыбается артистка. — В этом году мне удается чаще видеть Соню — я стала брать ее на выступления с собой. Приучаю ее к людям, потому что в этом году она пойдет в первый класс и надо адаптироваться к коллективу".

В школу Соня Налчаждиоглу идет хорошо подготовленная — она умеет писать, считать и говорит на четырех (!) языках. "Дочь знает русский, украинский, английский и турецкий, которому ее учит сестра моего мужа, ее родная тетя", — похвасталась Ани.

Приучает певица наследницу и к труду.