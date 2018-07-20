Умерла жена Высоцкого

Народная артистка России Иза Высоцкая умерла в Нижнем Тагиле после продолжительной болезни, сообщается на странице Нижнетагильского драматического театра в соцсети Вконтакте.
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Иза Высоцкая окончила Школу-студию МХАТ. Работала в Киевском театре имени Леси Украинки, в Ростове, Перми, Владимире. На сцене Нижнетагильского театра Высоцкая выступала с 1970 года.
Иза Жукова познакомилась с Владимиром Высоцким во время учебы в Школе-студии МХАТ. В тот момент Иза была замужем, но это не помешало влюбленным начать жить вместе. Официально Иза и Владимир зарегистрировали брак и сыграли свадьбу 25 апреля 1960 года.
В 1961 году, находясь в Ленинграде на съёмках художественного фильма «713-й просит посадку», Высоцкий познакомился со студенткой ВГИКа Людмилой Абрамовой. У них завязался роман и в течение нескольких лет они жили вместе, но Высоцкий долго не мог оформить развод с Изой. Официальная регистрация брака Высоцкого и Абрамовой состоялась 25 июля 1965 года. К тому моменту у них уже родились двое сыновей.