Умерла жена Высоцкого

Умерла первая жена Высоцкого

Народная артистка России Иза Высоцкая умерла в Нижнем Тагиле после продолжительной болезни, сообщается на странице Нижнетагильского драматического театра в соцсети Вконтакте.

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Иза Высоцкая окончила Школу-студию МХАТ. Работала в Киевском театре имени Леси Украинки, в Ростове, Перми , Владимире. На сцене Нижнетагильского театра Высоцкая выступала с 1970 года.

Иза Жукова познакомилась с Владимиром Высоцким во время учебы в Школе-студии МХАТ. В тот момент Иза была замужем, но это не помешало влюбленным начать жить вместе. Официально Иза и Владимир зарегистрировали брак и сыграли свадьбу 25 апреля 1960 года.