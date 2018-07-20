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Звезда «Сватов» рассказала об убийстве матери 

Рамблер 27 минут назад
Фото: Кадр из Х/ф "Прошлым летом в Чулимске"
Актриса Маргарита Шубина в эфире программы «Судьба человека» рассказала, как в 21 год потеряла мать и чуть не попала в психиатрическую больницу. Об этом сообщает «СтарХит».
По словам Шубиной, на ее мать напали в собственной квартире. Актриса нашла ее в ванной и вызвала скорую. До приезда врачей женщина дышала и пыталась говорить с дочерью.
Шубина отметила, что не видела в квартире ничего страшного, однако позже выяснилось, что ее мать потеряла два литра крови, «но они были внутри». Актриса пыталась добиться возбуждения уголовного дела, но безуспешно.
После гибели матери у актрисы началась тяжелая депрессия и она «решила сдаться в психодом». Тогда она познакомилась с актером Олегом Меншиковым, уже получившим известность после «Покровских ворот». По словам Шубиной, их отношения помогли ей справиться с горем.
Заслуженная артистка России Маргарита Шубина получила известность благодаря ролям в сериалах «Неотложка», «Бесы», «Сваты» и других. Она также снялась в фильме «Елки» и в «Левиафане» Андрея Звягинцева. Актриса замужем за бывшим однокурсником, у них двое детей.
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