Звезда «Сватов» рассказала об убийстве матери

Актриса Маргарита Шубина в эфире программы «Судьба человека» рассказала, как в 21 год потеряла мать и чуть не попала в психиатрическую больницу. Об этом сообщает «СтарХит».

По словам Шубиной, на ее мать напали в собственной квартире. Актриса нашла ее в ванной и вызвала скорую. До приезда врачей женщина дышала и пыталась говорить с дочерью.

Шубина отметила, что не видела в квартире ничего страшного, однако позже выяснилось, что ее мать потеряла два литра крови, «но они были внутри». Актриса пыталась добиться возбуждения уголовного дела, но безуспешно.

После гибели матери у актрисы началась тяжелая депрессия и она «решила сдаться в психодом». Тогда она познакомилась с актером Олегом Меншиковым, уже получившим известность после «Покровских ворот». По словам Шубиной, их отношения помогли ей справиться с горем.