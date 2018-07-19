Рудова закрутила роман с 19-летним сыном миллиардера

35-летняя Наталья Рудова предпочитает вести закрытый образ жизни. Звезда сериала «Татьянин день» делится с поклонниками новостями в соцсетях, но о своих романах обычно умалчивает. Раньше ей приписывал отношения со многими известными мужчинами. Ее возлюбленным называли даже рэпера Тимати после того, как актриса снялась в его клипе. Сейчас же она отдыхает в Ницце и делится красочными фото. На одном из них был замечен сын миллиардера Сергея Саркисова.
В кадре Наталья сидит с подругой на улице, а рядом с ними позирует 19-летний наследник главы компании «РЕСО-Гарантия». Примечательно, что еще недавно молодой человек строил отношения с другой звездой — Настей Кудри, дочерью бизнесмена Игоря Кудряшкина. Похоже, что отношения Саркисова-младшего с наследницей олигарха зашли в тупик и они расстались. Теперь он отдыхает с Рудовой. На совместных кадрах они выглядят очень счастливыми. Кстати, комментарии к фото актриса предпочла отключить.
Личное досье
Рудова Наталья АлександровнаНаталья Рудова — сделала головокружительную карьеру актрисы, не учась в престижном московском театральном вузе. Всего за десять лет она стала настоящей звездой экрана, сыграв более сорока ролей в кино и сериалах. Все это навело подписчиков артистки на мысли о том, что ее связывают романтические отношения с Сергеем Саркисовым-младшим. Напомним, он учиться в МГИМО и пользуется состоянием своего отца, поэтому его прозвали «черным принцем». Так как его папа последние несколько лет занимает первые строчки в рейтингах Forbes, то он позволяет себе жить с роскошью. По столице молодой человек передвигается на голубом Bentley, а зимние каникулы он провел на популярном горнолыжном курорте в Альпах. Наследник миллиардера не скрывает, что пока ему не нужны серьезные отношения, так как он намерен ближайшие десять лет заниматься бизнесом. Юноша трудиться в компании отца и даже смог сделать карьерный рост от простого менеджера по продажам до руководителя собственных проектов.