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Караченцов хотел бросить жену
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Караченцов хотел бросить жену и сыграть свадьбу с тайной возлюбленной 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
В одном из телевизионных эфиров экс-прима Мариинского театра Елена Дмитриева предоставила доказательства того, что у нее с Николаем Караченцовым был роман, который он якобы 20 лет скрывал от жены. По словам женщины, она сохранила не только письма и совместные фотографии, но даже простыню, которую стелила, когда к ней приезжал Николай Петрович. Их отношения закончились в 2005 году, после того, как артист попал в жуткую аварию, но до сих пор Елена с нежностью говорит о некогда любимом мужчине.
Сегодня в студию ток-шоу «Прямой эфир» пришла жена Караченцова Людмила Поргина. Ранее она отказалась верить в то, что возлюбленный, с которым она живет в браке уже 45 лет, ей изменял. По словам Елены, она познакомилась с актером через друга в театре, который пригласил ее на праздник.
«Мы пришли туда сели. Он мне говорл о том, что сейчас придет Караченцов. Заходит Коля и я смотрю на него. Подумала: оооо, видела в кино (смеется). Зашел он с шампанским и черешней, а я обожала черешню. Я сидела еле и ела, выпила шампанского и позвала его танцевать. 18 лет мне было и хотелось танцев», — поделилась воспоминаниями балерина в интервью.
Тогда актер и попросил у нее телефон, и вскоре они встретились.
Экс-прима призналась, что узнала о том, что Караченцов женат практически сразу. Тогда она в него влюбилась, поэтому об этом не думала. По словам балерины, сначала она ревновала его, а потом перестала. «Правды здесь мало», — заявила Поргина.
«Он нимфеток вообще не любил. Ему нравились, красивые, статные, умные женщины», — пояснила она.
Дмитриева рассказала, что на протяжении 17 лет хранит кассету автоответчика с голосом Николая Петровича. Однако Поргина не поверила в то, что это действительно голос ее супруга, так как на записи не упоминаются конкретные имена.
«Неубедительно. Мне ее жалко. То ли психиатрическая лечебница по ней плачет», — отметила жена артиста.
Людмила Андреевна добавила, что Дмитриева не первая поклонница, которая представляет себя любовницей Караченцова. По ее словам, другие женщины при этом оказывались в психиатрических больницах. Балерина в свою очередь призналась, что однажды Николай Петрович даже решил жениться на ней и привез в столицу.
«Он обещал, что поговорит с Людой, и ему надо что-то решать. Я приезжаю в Москву, едем в театр, а он просит меня посидеть в машине, так как Люда приехала забрать деньги. Он сказал, что никогда ее не бросит и будет помогать. Но так ничего и не сложилось — через полгода уехала во Францию, когда вышла замуж».
Елена Дмитриева извинилась перед женой актера / фото: кадр из передачи
Людмила Поргина вновь не поверила ее словам. Она объяснила, что показывала супругу журнал, в котором балерина рассказывала о романе с ним весной этого года. Так как Николаю Петровичу трудно говорить, то он лишь отрицательно кивал головой, в ответ на вопросы жены о знакомстве с Еленой. Балерина знает, что сейчас артист борется с раком. В какой-то момент она даже хотела пробраться в дом Караченцова и поговорить с ним лично, но не сделала это. Балерина призналась, что ей очень жалко актера и извинилась перед его супругой.
«Не хотела оскорбить, обидеть. И не расторгла их семью», — заключила Дмитриева.
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