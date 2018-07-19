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Земфира высмеяла Монеточку
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Земфира высмеяла Монеточку 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: zemfira.ru
На странице певицы Земфиры "ВКонтакте" появился пост с критикой поп-исполнительниц Гречки и Монеточки.
"Гречка — очень плохо", — отметила Земфира, добавив, что у девушки "ужасные голос и внешность". "Петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая", — написала певица.
Тексты Монеточки, наоборот, кажутся Земфире отличными, к ее внешности рок-звезда тоже претензий не имеет. "Но голос — омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь —пример: Жанна Агузарова", — поделилась она.
В финале обращения Земфира пожелала обеим певицам удачи. В комментариях поклонники певицы предположили, что ее аккаунт был взломан, поскольку вслед за постом с критикой на странице Земфиры появился следующий — с предложением задавать вопросы, на которые она якобы ответит 20 июля.
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Комментарии8  Ещё 2 источника 
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