Земфира высмеяла Монеточку

На странице певицы Земфиры "ВКонтакте" появился пост с критикой поп-исполнительниц Гречки и Монеточки.

"Гречка — очень плохо", — отметила Земфира, добавив, что у девушки "ужасные голос и внешность". "Петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая", — написала певица.

Тексты Монеточки, наоборот, кажутся Земфире отличными, к ее внешности рок-звезда тоже претензий не имеет. "Но голос — омерзительный. Вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь —пример: Жанна Агузарова ", — поделилась она.

В финале обращения Земфира пожелала обеим певицам удачи. В комментариях поклонники певицы предположили, что ее аккаунт был взломан, поскольку вслед за постом с критикой на странице Земфиры появился следующий — с предложением задавать вопросы, на которые она якобы ответит 20 июля.