Караченцова попросили забрать жену из психушки

Людмила пришла к Андрею Малахову, чтобы сказать пару слов о сопернице. Жена Караченцова в верности мужа не сомневается. По словам Поргиной, Николай всю жизнь боготворил ее и носил на руках. Если бы муж к ней охладел, то она бы почувствовала.

"Мне вот ее жалко, то ли психиатрическая лечебница по ней плачет, что-то в ней есть не очень здоровое, потому что если ты так любишь человека, а у тебя ребенок от другого человека, которого она тоже полюбила и вышла замуж, и когда она передает опыт своей, дочке, то какой это пример?" — рассудила Людмила. Супруга звезды планирует нанять частного детектива, чтобы узнать кому было выгодно вытащить фальшь и грязь на суд общественности, в то время, когда Караченцов борется за жизнь.

Людмила вспомнила, что Елена не первая безумная поклонница, которая рассказывала о любовной связи с Николаем. По словам, Поргиной много лет назад одна из фанаток очутилась в психиатрической больнице из-за неразделенной любви к Караченцову. "В сумасшедшем доме оказалась она — эта женщина. Она говорила: "Я жена". Она приносила котлетки, она дежурила около театра, она лезла к нему в машину. Кончилось дело тем, что чуть Коля не сошел с ума. Ему позвонили из Кащенко и сказали: "Извините, ваша жена сейчас у нас в Кащенко", — эмоционально поведала супруга народного артиста. Тогда семейство Караченцовых помогло обезумевшей почитательнице найти родителей и прийти в себя. Но не всегда все заканчивалось хорошо: еще одна поклонница — перспективная поэтесса, не дождавшись ответных чувств от Николая, покончила жизнь самоубийством.