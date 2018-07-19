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Караченцова попросили забрать жену из психушки 

Дни.ру 19 июля 2018
Фото: РИА Новости
Бывшая прима-балерина Мариинского театра Елена Дмитриева в передаче Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала, что 23 года была любовницей актера Николая Караченцова. Супруга артиста Людмила Поргина от этого заявления едва не оказалась на больничной койке.
Людмила пришла к Андрею Малахову, чтобы сказать пару слов о сопернице. Жена Караченцова в верности мужа не сомневается. По словам Поргиной, Николай всю жизнь боготворил ее и носил на руках. Если бы муж к ней охладел, то она бы почувствовала.
"Мне вот ее жалко, то ли психиатрическая лечебница по ней плачет, что-то в ней есть не очень здоровое, потому что если ты так любишь человека, а у тебя ребенок от другого человека, которого она тоже полюбила и вышла замуж, и когда она передает опыт своей, дочке, то какой это пример?" — рассудила Людмила. Супруга звезды планирует нанять частного детектива, чтобы узнать кому было выгодно вытащить фальшь и грязь на суд общественности, в то время, когда Караченцов борется за жизнь.
Людмила вспомнила, что Елена не первая безумная поклонница, которая рассказывала о любовной связи с Николаем. По словам, Поргиной много лет назад одна из фанаток очутилась в психиатрической больнице из-за неразделенной любви к Караченцову. "В сумасшедшем доме оказалась она — эта женщина. Она говорила: "Я жена". Она приносила котлетки, она дежурила около театра, она лезла к нему в машину. Кончилось дело тем, что чуть Коля не сошел с ума. Ему позвонили из Кащенко и сказали: "Извините, ваша жена сейчас у нас в Кащенко", — эмоционально поведала супруга народного артиста. Тогда семейство Караченцовых помогло обезумевшей почитательнице найти родителей и прийти в себя. Но не всегда все заканчивалось хорошо: еще одна поклонница — перспективная поэтесса, не дождавшись ответных чувств от Николая, покончила жизнь самоубийством.
"Нас разлучить может только смерть — с вызовом сообщила Поргина — И то она не разлучит, потому что, будучи уже в коме, там он видел всех своих умерших: родителей, бабушку, своих друзей. И поэтому повенчался, сразу выйдя из комы, когда еще не мог говорить, он написал: "срочно венчаться, чтобы была жизнь вечная" и мы будем в ней неразлучны".
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