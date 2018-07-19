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Дочь Малинина похвасталась украшением за 400 тысяч
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Дочь Малинина похвасталась украшением за 400 тысяч 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Несовершеннолетняя дочь певца Александра Малинина Устинья опубликовала в Instagram фото дорогого подарка от родителей.
«Подарок родителей за успешное окончание 10-го класса, — подписала фото Малинина.
Родители подарили Устинье украшение от бренда Tiffany&Co стоимостью в 400 тысяч рублей.
В своем инстаграме Устинья часто делится с подписчиками фотографиями из дорогих ресторанов и магазинов, рассказывает о многочисленных путешествиях.
Не всем детям Малинин оказывает такое внимание, как младшим Устинье и ее брату Фролу. 32-летней Кирой, дочери Малинина и певицы Ольги Зарубиной повезло меньше. Музыкант отказывается общаться со старшей дочерью и даже подал в суд на ее мать иск о защите чести и достоинства.
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