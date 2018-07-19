Дочь Малинина похвасталась украшением за 400 тысяч

Несовершеннолетняя дочь певца Александра Малинина Устинья опубликовала в Instagram фото дорогого подарка от родителей.

«Подарок родителей за успешное окончание 10-го класса, — подписала фото Малинина.

Родители подарили Устинье украшение от бренда Tiffany&Co стоимостью в 400 тысяч рублей.

Публикация от Устинья Малинина 💜 Usty. M (@ustinya_malinina_official) 16 Июл 2018 в 10:38 PDT

В своем инстаграме Устинья часто делится с подписчиками фотографиями из дорогих ресторанов и магазинов, рассказывает о многочисленных путешествиях.

Не всем детям Малинин оказывает такое внимание, как младшим Устинье и ее брату Фролу. 32-летней Кирой, дочери Малинина и певицы Ольги Зарубиной повезло меньше. Музыкант отказывается общаться со старшей дочерью и даже подал в суд на ее мать иск о защите чести и достоинства.