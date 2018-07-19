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Седокова раскрыла тайны младшей дочери
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После публичной истерики Седокова показала большой живот 

Дни.ру 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
Сегодня, 19 июля, Анна Седокова отмечает семилетие своей дочери Моники. В честь такого события певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена с округлившимся животом.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Седокова оставила пронзительный пост, который посвятила дочери Монике, за которую боролась с бывшим мужем, бизнесменом Максимом Чернявским, почти год. Дошло до суда. В итоге, было постановлено, что в течение учебного года девочка будет жить с отцом в Америке, а на каникулах Максим разрешит ей оставаться с матерью, причем без надзирателя.
Сейчас же Анна поделилась радостью, дав понять, что день рождения Моника проводит с ней. Певица написала пространный пост, который сопроводила старой фотографией, где запечатлена беременной Моникой.
"7 лет назад в мою жизнь пришла невероятная девочка. Мы назвали ее Моника и точно знали, что ее жизнь будет наполнена любовью!" — написала Седокова.
Далее певица сообщила, что дочь научила ее любить и бороться за самое важное и никогда не вешать нос.
"Сейчас, пройдя самый трудный период в жизни, и обнимая ее, я понимаю, что Моника показала мне самый главный урок в жизни! ЛЮБОВЬ всегда побеждает! Злость, обиды, ревность, жадность. ЛЮБОВЬ всегда первостепенна! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — заключила певица.
В завершение Анна обратилась к Монике.
"С Днем Рождениям, мой маленький цветочек! Я сделаю все, чтоб ты была счастлива и любима!" — пообещала популярная исполнительница. Напомним, на протяжении девяти месяцев Анна Седокова молчала о том, что бывший муж Максим Чернявский забрал у нее дочь и подал в суд. По признанию певицы, все это время она жила в "каком-то аду".
Публика узнала о несчастье певицы, когда она проговорилась и у нее случилась истерика прямо на публике.
"Однажды я давала интервью, и у меня случился нервный срыв — я проговорилась. Потом еще был шанс остановить это интервью, не дать ему хода. Но я поняла, что больше не могу сдерживать ту боль, которая во мне. Иначе просто сойду с ума", — в недавнем интервью призналась певица.
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