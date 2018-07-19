Седокова раскрыла тайны младшей дочери

После публичной истерики Седокова показала большой живот

Сегодня, 19 июля, Анна Седокова отмечает семилетие своей дочери Моники. В честь такого события певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена с округлившимся животом.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Седокова оставила пронзительный пост, который посвятила дочери Монике, за которую боролась с бывшим мужем, бизнесменом Максимом Чернявским , почти год. Дошло до суда. В итоге, было постановлено, что в течение учебного года девочка будет жить с отцом в Америке, а на каникулах Максим разрешит ей оставаться с матерью, причем без надзирателя.

Сейчас же Анна поделилась радостью, дав понять, что день рождения Моника проводит с ней. Певица написала пространный пост, который сопроводила старой фотографией, где запечатлена беременной Моникой.

"7 лет назад в мою жизнь пришла невероятная девочка. Мы назвали ее Моника и точно знали, что ее жизнь будет наполнена любовью!" — написала Седокова.

Далее певица сообщила, что дочь научила ее любить и бороться за самое важное и никогда не вешать нос.

"Сейчас, пройдя самый трудный период в жизни, и обнимая ее, я понимаю, что Моника показала мне самый главный урок в жизни! ЛЮБОВЬ всегда побеждает! Злость, обиды, ревность, жадность. ЛЮБОВЬ всегда первостепенна! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — заключила певица.

В завершение Анна обратилась к Монике.

"С Днем Рождениям, мой маленький цветочек! Я сделаю все, чтоб ты была счастлива и любима!" — пообещала популярная исполнительница. Напомним, на протяжении девяти месяцев Анна Седокова молчала о том, что бывший муж Максим Чернявский забрал у нее дочь и подал в суд. По признанию певицы, все это время она жила в "каком-то аду".

Публика узнала о несчастье певицы, когда она проговорилась и у нее случилась истерика прямо на публике.