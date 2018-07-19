Цыганова поразила желанием помочь Бузовой

54-летняя Вика Цыганова намерена пойти на Дом-2 и утешить Ольгу Бузову

Телепроект Дом-2 существует уже более 14 лет. Несмотря на постоянную критику, у шоу по-прежнему есть много преданных поклонников, которые внимательно следят за тем, что происходит на поляне и как развиваются отношения участников. Отметим, что некоторым за столько лет действительно удалось построить любовь и создать крепкие семьи.

54-летняя певица Вика Цыганова неожиданно для своих поклонников изъявила желание отправиться на Дом-2. Певица хочет не стать участницей проекта, ведь она счастлива замужем уже почти 30 лет, а помочь молодым людям разобраться в себе и найти свое предназначение.

«Романы с молодыми красавцами я там крутить не планирую. Потому что мужу не изменяю. Наоборот, буду говорить участникам о семейных ценностях, рассказывать о православной культуре. Я хочу пообщаться с проблемными людьми, которые не такие, как все. Посмотрю, как они живут», — рассказала Цыганова.

Поклонники не оценили желание певицы и стараются отговорить ее от такой провальной, на их взгляд, затеи, так как появление Вики на скандальном шоу может серьезно испортить ее репутацию. Сама Цыганова не видит в Доме-2 ничего плохого. К тому же. артистка мечтает помочь наладить личную жизнь и Ольге Бузовой