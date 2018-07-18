DJ Smash возрадовался приговору над обидчиками

«Лично я доволен»: жестоко избитый DJ Smash рад возмездию

DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман) прокомментировал решение суда, согласно которому депутат, избивший музыканта, отправлен в колонию. Диджей записал видеообращение.

"Я считаю, что приговор мог бы быть строже", — в первую очередь отметил Андрей в беседе с телеканалом "360".

Хоть суд и не был так суров, как хотелось пострадавшему, в целом диджей рад тому, что справедливость восторжествовала. "Но не в строгости дело, а в том, что лично я доволен, что я смог добиться неотвратимости наказания для лиц, которые привыкли оставаться безнаказанными", — заявил Ширман.

DJ Smash выразил благодарность судебным и правоохранительным органам Перми за "четкую, конструктивную и правильную работу".

"Спасибо всем, кто меня поддерживал, моим друзьям и вам", — сказал артист.