Ещё
DJ Smash возрадовался приговору над обидчиками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Лично я доволен»: жестоко избитый DJ Smash рад возмездию 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман) прокомментировал решение суда, согласно которому депутат, избивший музыканта, отправлен в колонию. Диджей записал видеообращение.
"Я считаю, что приговор мог бы быть строже", — в первую очередь отметил Андрей в беседе с телеканалом "360".
Хоть суд и не был так суров, как хотелось пострадавшему, в целом диджей рад тому, что справедливость восторжествовала. "Но не в строгости дело, а в том, что лично я доволен, что я смог добиться неотвратимости наказания для лиц, которые привыкли оставаться безнаказанными", — заявил Ширман.
DJ Smash выразил благодарность судебным и правоохранительным органам Перми за "четкую, конструктивную и правильную работу".
"Спасибо всем, кто меня поддерживал, моим друзьям и вам", — сказал артист.
Как писали Dni.Ru, 18 июля суд Перми признал экс-депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича виновными в избиении известного музыканта Андрея Ширмана. Злоумышленники приговорены к двум годам колонии-поселения.
Инцидент произошел зимой 2018 года в пермском баре "Дом культуры". На DJ Smash напали после того, как он отказался сфотографироваться с поклонниками. Депутат ударил музыканта и сломал ему челюсть. С переломом Андрея срочно госпитализировали в Москву и прооперировали. Артист все еще не оправился от травмы, его преследуют боли.
Дни.ру: последние новости
Российский певец умер после тщетной борьбы с раком У Волочковой сдали нервы после просьбы сбрить лишнее Внука Пугачевой выкинули из фильма
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»80
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии360
У Крымского моста появится конкурент95
Украина присвоила четыре санатория в Крыму129
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение