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Бородина напугала ремонтом
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Ксения Бородина похвасталась ремонтом и напугала им поклонников 

dom.lenta.ru 37 минут назад
Фото: Twitter
Телеведущая Ксения Бородина выложила в своем Instagram фотографии особняка, в котором они с мужем несколько лет делали ремонт. Подписчики Бородиной по-разному отреагировали на снимки: часть откликов оказалась комплиментарной, часть — содержит резкую критику выбранного стиля и материалов.
«Знаете, когда ты на последних неделях беременности, все тебя постоянно спрашивают, когда роды? Вот ощущаю себя так же, каждый норовит спросить, ну когда же переезд! Ох, да мы уже готовы матрасы кинуть и там остаться ночевать! Осталось чуток», — написала телеведущая в соцсети.
Ксения Бородина подчеркнула также, что в начале ремонта у них с мужем были проблемы с бригадой строителей, но сейчас строители «золотые, и не по цене, а по качеству».
Подписчики Бородиной в Instagram бурно отреагировали на пост о ремонте дома. На 20 июля публикация набрала более 170 тысяч лайков. При этом комментарии носят как восторженный, так и критический характер.
«Кухня шикарна», — пишет одна из подписчиц. «Очень красиво», — отмечает другая.
Негативные отзывы о ремонте в доме касаются в первую очередь снимка мраморной лестницы без перил, ведущей на вторй этаж:
«Лестница из мрамора? У вас дети в касках будут ходить по дому?», «Очень круто! Шикарно! Только опасно без перил, надеюсь, будут, не дай Бог упасть на мытых ступеньках! Ладно сами, а не дай Бог детки…», «Лестница красивая, но я сама имела опыт на почти такой же скатиться до самого низа. Пятая точка была потом сплошным синяком. Будьте осторожны!»
Некоторые подписчики критиковали также выбор материалов и дизайнерские решения:
«У меня в 90-х такая отделка планочками-реечками была, таджики лепили», «По мне так везде этот мрамор перебор, и на кухне, и в туалете, и ступеньки… Как на кладбище», «Совсем неуютно! Руки отбить дизайнеру!», «Мрамор — источник радиации в доме!», «Конечно, ремонт дорогой, все из качественно материала. Но такие холодные тона, выглядит, как будто склеп. Холодно и мрачно», «Грязно на стройке! Не должно быть так на любом этапе строительства».
В конце 2017 года Instagram опубликовал свой рейтинг самых популярных звездных аккаунтов, составленный на основе количества просмотров историй. В топе по России список знаменитостей с самыми просматриваемыми историями возглавила ведущая «Дом-2» Ольга Бузова, после нее в рейтинге следовала жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, Ксения Бородина заняла третье место. Телеведущая также входит в рейтинг 50 богатейших знаменитостей России по версии Forbes.
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