Ещё
Мать Зверева-младшего пыталась его убить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мать Зверева-младшего пыталась избавиться от него 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из программы "На самом деле"
Уроженка Иркутска Виктория Парфенова, оказавшаяся родной матерью Сергея Зверева-младшего, рассказала, почему она отказалась от ребенка. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на программу «На самом деле».
По словам женщины, она «испугалась проблем», так как ребенок родился восьмимесячным. Ей самой тогда было около 20 лет, а с отцом ребенка отношения складывались плохо.
«Я пыталась прервать беременность, но мальчик родился», — рассказала Парфенова.
По ее словам, она думала, что родившийся раньше срока ребенок чем-то болен, и не верила педиатру, утверждавшему обратное. В итоге она убежала из роддома «в одной ночнушке», а затем подписала отказ от ребенка.
Позже у женщины появилась семья, она вышла замуж и родила двух сыновей.
Ранее Сергей Зверев-младший заявил журналистам о попытках выяснить правду о своей семье. Желание найти мать у него появилось из-за бабушки, назвавшей его приемным ребенком.
Молодой человек навестил в Иркутской области двоюродного дедушку (родственника стилиста Сергея Зверева), и тот согласился предоставить материал для ДНК-теста. Во время шоу Андрея Малахова Зверев-младший получил результаты генетической экспертизы и покинул студию расстроенным.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США239
Украина присвоила четыре санатория в Крыму101
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии430
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи84
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе150
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение