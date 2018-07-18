Мать Зверева-младшего пыталась его убить

Мать Зверева-младшего пыталась избавиться от него

Фото: кадр из программы "На самом деле"

Уроженка Иркутска Виктория Парфенова, оказавшаяся родной матерью Сергея Зверева-младшего, рассказала, почему она отказалась от ребенка. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на программу «На самом деле».

По словам женщины, она «испугалась проблем», так как ребенок родился восьмимесячным. Ей самой тогда было около 20 лет, а с отцом ребенка отношения складывались плохо.

«Я пыталась прервать беременность, но мальчик родился», — рассказала Парфенова.

По ее словам, она думала, что родившийся раньше срока ребенок чем-то болен, и не верила педиатру, утверждавшему обратное. В итоге она убежала из роддома «в одной ночнушке», а затем подписала отказ от ребенка.

Позже у женщины появилась семья, она вышла замуж и родила двух сыновей.

Ранее Сергей Зверев-младший заявил журналистам о попытках выяснить правду о своей семье. Желание найти мать у него появилось из-за бабушки, назвавшей его приемным ребенком.