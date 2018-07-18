Лучшую подругу Бейонсе увезли в «психушку»

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Солистка Destiny's Child попала в психоневрологическую клинику 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: АР
Солистка группы The Destiny's Child Мишель Уильямс рассказала о своей госпитализации в инстаграме.
37-летняя певица призналась, что обратилась за помощью к профессионалам в области психического здоровья.
"Сегодня я гордо, счастливо и здраво остаюсь тем, кто продолжит быть примером, ведь я неустанно борюсь за улучшение жизни тех, кто в этом нуждается. Если изменишь образ мыслей, изменишь жизнь", — написала она.
В апреле этого года Мишель Уильямс объявила о помолвке с пастором Чедом Джонсоном. Ранее она уже рассказывала о своей депрессии, от которой страдала долгие годы, но поняла, что с этим делать, только после 30 лет.
R'n'B-группа Destiny's Child просуществовала с 1990 по 2005 год. После ее участницы Мишель Уильямс, Бейонсе и Келли Роуленд начали сольные карьеры.
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