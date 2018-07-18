Лучшую подругу Бейонсе увезли в «психушку»

Солистка Destiny's Child попала в психоневрологическую клинику

Солистка группы The Destiny's Child Мишель Уильямс рассказала о своей госпитализации в инстаграме.

37-летняя певица призналась, что обратилась за помощью к профессионалам в области психического здоровья.

"Сегодня я гордо, счастливо и здраво остаюсь тем, кто продолжит быть примером, ведь я неустанно борюсь за улучшение жизни тех, кто в этом нуждается. Если изменишь образ мыслей, изменишь жизнь", — написала она. A post shared by Michelle Williams (@michellewilliams) on Jul 17, 2018 at 12:01pm PDT

В апреле этого года Мишель Уильямс объявила о помолвке с пастором Чедом Джонсоном. Ранее она уже рассказывала о своей депрессии, от которой страдала долгие годы, но поняла, что с этим делать, только после 30 лет.