Пугачева ответила на выпады неизвестной «певички»

Фамильярная Пугачева — певице: Ты на рожу свою смотрела?

Алла Пугачева прокомментировала слухи о том, что якобы перекрывала кислород другим певицам. Примадонна передала мысленный разговор с одной из них, причем не выбирала выражений.

Недавно в Сети появилось большое интервью Аллы Пугачевой, которое она дала известному актеру Олегу Меньшикову . Примадонна откровенно рассказала о личной жизни и работе. Артистка без ложной скромности сравнила свой успех с успехом легендарного Муслима Магомаева . "Я думала, что такой уровень вообще невозможен. И должна сказать, что я достигла этого уровня", — заявила Пугачева.

Алла высказала мнение, что многие современные артисты на самом деле не знают, что такое успех.

"Ну, может, только Киркоров знает", — оговорилась Пугачева.

Певица рассказала, что, достигнув планки Магомаева, ей больше ничего не было нужно. Алла призналась, что в свое время общалась с мэтром.

"Муслим мне сказал, что в 60 лет нужно уйти со сцены. И я пообещала ему и ушла, потому что я всегда держу слово. И не жалею", — сказала Примадонна.

Пугачева прокомментировала периодически муссирующиеся в СМИ слухи о том, что якобы перекрыла кислород артисткам, которые могли составить ей конкуренцию.

"Одна заявляла: "Я пела, а Пугачева меня запретила!" Хотя я сама в то время дрожала, как бы меня не запретили. Так мне хотелось к этой певице подойти и сказать: "Ты на рожу свою смотрела? Поешь ты хорошо, но у тебя не телевизионное лицо. Почему я должна тебя запрещать? Этого не надо было делать, достаточно на тебя один раз посмотреть". Но я сдержалась", — поведала Алла, не уточнив, какую именно певицу она имела в виду.

Пугачева подчеркнула, что не собиралась петь и не называла себя певицей.