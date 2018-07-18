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Пугачева ответила на выпады неизвестной «певички»
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Фамильярная Пугачева — певице: Ты на рожу свою смотрела? 

Дни.ру 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Алла Пугачева прокомментировала слухи о том, что якобы перекрывала кислород другим певицам. Примадонна передала мысленный разговор с одной из них, причем не выбирала выражений.
Недавно в Сети появилось большое интервью Аллы Пугачевой, которое она дала известному актеру Олегу Меньшикову. Примадонна откровенно рассказала о личной жизни и работе. Артистка без ложной скромности сравнила свой успех с успехом легендарного Муслима Магомаева. "Я думала, что такой уровень вообще невозможен. И должна сказать, что я достигла этого уровня", — заявила Пугачева.
Алла высказала мнение, что многие современные артисты на самом деле не знают, что такое успех.
"Ну, может, только Киркоров знает", — оговорилась Пугачева.
Певица рассказала, что, достигнув планки Магомаева, ей больше ничего не было нужно. Алла призналась, что в свое время общалась с мэтром.
"Муслим мне сказал, что в 60 лет нужно уйти со сцены. И я пообещала ему и ушла, потому что я всегда держу слово. И не жалею", — сказала Примадонна.
Пугачева прокомментировала периодически муссирующиеся в СМИ слухи о том, что якобы перекрыла кислород артисткам, которые могли составить ей конкуренцию.
"Одна заявляла: "Я пела, а Пугачева меня запретила!" Хотя я сама в то время дрожала, как бы меня не запретили. Так мне хотелось к этой певице подойти и сказать: "Ты на рожу свою смотрела? Поешь ты хорошо, но у тебя не телевизионное лицо. Почему я должна тебя запрещать? Этого не надо было делать, достаточно на тебя один раз посмотреть". Но я сдержалась", — поведала Алла, не уточнив, какую именно певицу она имела в виду.
Пугачева подчеркнула, что не собиралась петь и не называла себя певицей.
"Женщина, которая поет. А женщина как? Когда она не в настроении, она плохо поет, но ей простительно, она же не певица", — сказала Алла Пугачева.
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