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Волочкова вновь «психанула» из-за травли в сети
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У Волочковой сдали нервы после просьбы сбрить лишнее 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена стоящей в купели и прикрывающей пикантные части своего оголенного тела пихтой. Критика от некоторых подписчиков не замедлила последовать, в результате у скандально известной балерины сдали нервы — она запретила комментировать фото, отключив такую возможность.
С завидной регулярностью Анастасия Волочкова заставляет людей говорить о себе. Однако с недавних пор балерина стала внимательно следить за своими подписчиками в социальной сети Instagram. Когда градус ненависти и злобы зашкаливает, артистка попросту отключает все комментарии, и многие ее публикации оказываются "пустыми", то есть без отзывов.
Сама Анастасия объяснила, что не желает видеть в своем аккаунте грязь и злобу. Впрочем, периодически, видимо, тоскуя без внимания, балерина снова включает возможность комментирования, и буквально лавиной на нее обрушиваются отзывы поклонников. Вот и на сей раз Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена стоящей голой в бочке с водой. Впрочем, все срамные места артистка целомудренно прикрыла веточками пихты.
"Ледяная купель снимает усталость и негатив, а пихта заряжает энергией, " — коротко сообщила балерина. Артистка немедленно получила множество комментариев, причем многие из них оказались негативными. Досталось даже пихте.
"Девушка-куст", "В деревнях, когда похороны, такие ветки из машины кидают… подобрала что ли (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Блин, нафига такие кусты отращивать, побрила хоть", "С этим срамом пихта не поможет. Тут уже только осиновый кол применять надо", — высказались интернет-пользователи.
В итоге, обсуждения закончились тем, что у Анастасии сдали нервы и она снова отключила возможность комментирования.
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