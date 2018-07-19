Гузеева обрушилась на Володину из-за ссоры с Кудрявцевой 

Актриса Лариса Гузеева раскритиковала свою коллегу по «Давай поженимся» Василису Володину из-за ссоры с ведущей Лерой Кудрявцевой. Об этом сообщает «СтарХит».
Кудрявцева на своей странице в Facebook спросила у друзей совета о филиппинских нянях. Гузеева посоветовала ей обратиться за помощью к Володиной, которая знакома с вопросом. Однако ведущая в ответ негативно высказалась об астрологе.
«Лорик, твоя Василиса после матного слова, сказанного мной, написала мне гневное послание и демонстративно удалилась из Инстаграма», — рассказала она.
В ответ Гузеева написала, что «телевизор случайным людям сносит голову». Также актриса заявила, что «гневное письмо взрослой бабе — это глупо».
Ранее еще одна ведущая «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила изданию Teleprogramma.pro, что они с коллегами не дружат. Она процитировала Гузееву, сказавшую, что они и так проводят вместе слишком много времени, «поэтому вышли из студии после съемок — и забыли о существовании друг друга». Сябитова отметила, что за десять лет они ни разу не поссорились.