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Агата Муцениеце изменилась до неузнаваемости
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Агата Муцениеце изменилась до неузнаваемости 

Russianshowbiz.info 17 июля 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Российская актриса и жена Павла Прилучного решила выразить личные переживания, изменившись до неузнаваемости. Агата показала подписчикам, как изменила свой имидж, но получила множество негативных откликов от шокированных фанатов.
На селфи, сделанном звездой, видно, что Муциенице кардинально изменила длину и цвет волос. Из блондинки девушка превратилась в рыжеволосую красавицу с темными у корней волосами, едва скрывающими мочки ушей. В дополнении к загару такая прическа сильно состарила Агату. Поклонники актрисы, не пожелавшие портить ей настроение, заметили: «Если баба не перекрасила волосы, значит, не такие уж серьёзные проблемы у неё были… Держись, Агат!»
Большинство подписчиков не стали скрывать своего мнения по поводу нового образа, посчитав его крайне неудачным: «Не то… дешево. Цвет смотрится как на уличном подростке. Неожиданно, но все же раньше было лучше как-то благородней».
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