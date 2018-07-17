Умер последний избранник Одри Хепберн

Как рассказала исполнительный директор Фонда помощи детям имени Одри Хепберн Эллен Фонтана, Уолдерс умер в окружении любящей его семьи.

Роберт Уолдерс прославился в 1960-х, сыграв в телевестерне "Ларедо". Снимался с Хепберн в одном из ее последних фильмов — "Интервале" 1973 года. Пара была вместе с 1980 года до смерти Одри Хепберн в 1993 году.