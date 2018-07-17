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Умер последний избранник Одри Хепберн 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: reagan.utexas.edu
Голландский актер Роберт Уолдерс, последний возлюбленный легендарной актрисы Одри Хепберн, скончался в возрасте 81 года, сообщает The Hollywood Reporter.
Как рассказала исполнительный директор Фонда помощи детям имени Одри Хепберн Эллен Фонтана, Уолдерс умер в окружении любящей его семьи.
Роберт Уолдерс прославился в 1960-х, сыграв в телевестерне "Ларедо". Снимался с Хепберн в одном из ее последних фильмов — "Интервале" 1973 года. Пара была вместе с 1980 года до смерти Одри Хепберн в 1993 году.
До романа с Хепберн Уолдерс был женат на звезде "Грозового перевала", актрисе Мерл Оберон, которая была почти вдвое старше него. Брак продлился четыре года — до смерти Оберон. В недавнем интервью Уолдерс признавался, что никогда не делал предложение Одри Хепберн, потому что пара не чувствовала в этом необходимости.
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