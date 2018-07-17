«Грязь, ложь»: бывшая жена Серова обрушилась на Малахова

«Грязь, ложь, лицемерие! Это всё в программе господина Малахова!» — написала она.

Она рассказала, что однажды к ней приехали редакторы Малахова и заявили, что ее дочь, которую женщина считала погибшей, жива.

«Я помню <…> как врали мне! Как я жила той надеждой, как рвала свою душу! Как рыдала перед камерой, как верила их словам», — отметила женщина.

После этого она посмотрела выпуск шоу «с ДНК „ее“ дочери, и потом чуть не умерла».

Стебенова отметила, что после просмотра еще одного выпуска программы ее «мутило» от каждой фразы Малахова. Ей хотелось встать под душ, чтобы «струи воды смыли всю эту пакость», которую она увидела и услышала.

«Хочу задать только один вопрос господину Малахову: у Вас что то человеческое осталось?» — заключила она.

Ранее в одном из выпусков шоу Малахова рассказывалась история дочери Серова, родившейся без кисти руки. По разным версиям, которые были озвучены в программе, девочка либо погибла, либо от нее отказались. В студию ведущего пришла девушка, которая называла себя дочерью певца. В итоге в программе были представлены результаты ДНК-теста, показавшие, что девушка и певец не являются родственниками.