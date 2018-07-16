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Умерла известная модель
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Умерла известная модель 

Рамблер 1 час назад
Фото: Daily Mail
Бывшая супруга финансиста Ната Ротшильда модель Аннабель Нейлсон умерла в возрасте 49 лет, сообщает The Daily Mail.
Тело модели было обнаружено в прошлый четверг в ее доме в Челси. По мнению полиции, смерть Аннабель наступила от естественных причин.
Аннабель Нейлсон была близкой подругой модели Кейт Мосс и модельера Александра Маккуина, покончившего жизнь самоубийством в 2010 году. Считается, что она была последней, кто видел Маккуина живым.
В 1994 году Нейлсон вышла замуж за финансиста Ната Ротшильда, единственного сына барона Джейкоба Ротшильда и наследника его 500 млн фунтов стерлингов. Пара рассталась после трех лет брака.
Затем Аннабель встречалась с английским аристократом Эдвардом Спенсером Черчиллем, сохранив с ним теплые отношения даже после расставания. Последняя фотография Нейлсон сделана 8 июля на свадьбе бывшего бойфренда. На фото она позирует с Кейт Мосс.
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