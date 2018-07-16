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Шепелев раскрыл настоящее имя Сергея Зверева
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Шепелев раскрыл настоящее имя Сергея Зверева 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Сын шоумена и парикмахера Сергея Зверева — Сергей продолжает поиски биологической матери. Молодой мужчина узнал результаты нового ДНК-теста.
Ведущий программы "На самом деле" Первого канала Дмитрий Шепелев обещал Звереву-младшему во что бы то ни стало помочь найти настоящих родителей. После нескольких неудач Сергей уже не верил, что когда-нибудь сможет узнать женщину, которая подарила ему жизнь. Он потерял надежду и хотел бросить поиски.
Шепелев выполнил обещанное, прямо в студии он огласил результаты очередной экспертизы— ДНК. "Вероятность того, что женщина, которая находится за кулисами, является твоей мамой, составляет 99,9%", — сообщил телеведущий.
Зверев-младший не мог сдержать рыданий. Он не верил своим ушам. Как выяснилось, после рождения его нарекли Дмитрием, однако после усыновления имя было изменено.
Отметим, по словам сына шоумена, Зверев-старший обижен на него из-за стремления найти кровных родственников. И именно поэтому звездный отец заблокировал его в соцсетях, не отвечает на звонки и сообщения.
Однако друзья знаменитого парикмахера отмечают, что артист отказался от встреч с сыном после того, как молодой человек решился на настоящую подлость. "В недавнем сообщении он написал: "Если папа не будет помогать, мы отсудим его квартиру. Сергей-старший и помогал до недавнего времени. Одежду каждый сезон фирменную передавал сыну и деньги. Но после всего, перестал. Он не работает, ни он, ни жена", — рассказывает друг шоумена.
По словам приятеля звезды, Зверев-младший совсем отбился от рук. Отец много раз пытался устроить юношу на нормальную работу, но Сергей постоянно отказывался от предложений ссылаясь на личную жизнь. В университете, куда шоумен пристроил отпрыска, тот так и не появился. В итоге стилист перестал помогать блудному сыну, сообщает StarHit.
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