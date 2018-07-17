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Экс-подруга Макаревича стала матерью
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Экс-подруга Макаревича стала матерью 

Рамблер 27 минут назад
Фото: Instagram
Радиоведущая Ксения Стриж взяла из челябинского детского дома 15-летнего подростка. Об этом она рассказала в эфире передачи «Ой, мамочки!» на телеканале «МИР».
По словам ведущей, у мальчика есть родители, но они лишены прав. Женщина подчеркнула, что хочет подарить ему «возможность хорошей насыщенной жизни».
Стриж рассказала, что мальчик хочет поступать в цирковое училище, и это сейчас ее «желание номер один».
Также Стриж рассказала о своих отношениях с Андреем Макаревичем, которые продлились четыре года. Она отметила, что их пара была «очень яркой», несмотря на разницу в возрасте в 13 лет.
51-летня ведущая отметила, что у нее «низкий порог материнства». Желание стать матерью ее не посещало. Стриж подчеркнула, что она против принципа «родить для себя», так как ребенок — «не рыбка и не щенок».
Сейчас Стриж замужем за Андреем Сусиковым, который младше ее на 17 лет. В прошлом году в «Прямом эфире» ведущая рассказывала о планах усыновить восьмилетнего мальчика. Она отмечала, что для этого необходимо окончить школу приемных родителей и получить сертификат. Ведущая отмечала, что ребенка посещают и другие «претенденты».
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