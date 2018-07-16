Миддлтон пришла в ярость из-за флирта мужа

Флиртовавший с моделью принц Уильям вывел Кейт Миддлтон из себя

В доме герцога и герцогини Кембриджских случился скандал. Кейт Миддлтон была недовольна легкомысленным поведением Принца Уильяма во время его командировки на Ближний Восток.

Израиле внук королевы Великобритании познакомился с супермоделью Бар Рафаэли. После встречи с Уильямом манекенщица опубликовала в Instagram Stories их совместное фото и назвала мужа Кейт "принцем-очаровашкой". После Бар рассказала журналистам о знакомстве с монаршим отпрыском:

"Уильям такой замечательный! Они с братом оба хороши, но, на мой взгляд, Уильям — все же самый красивый принц в мире".

Заявление манекенщицы разозлило Миддлтон. По словам инсайдера, близкого к королевскому дому, герцогиня была очень недовольна, когда узнала, что ее благоверный флиртовал с красоткой.

"Кэтрин не понравилось, что ее муж заигрывал с моделью. Она вообще удивлена, что Уильям показался Бар милым, ведь в обычной жизни он довольно угрюм и сдержан", —цитирует анонимный источник таблоид New Idea со ссылкой на издание Star.

Добавим, что Бар Рафаэли состоит в браке с 2015 года. Вместе с супругом, бизнесменом Ади Эзрой , она растит дочерей Лив и Эль. Поэтому Миддлтон может спать спокойно — супермодель не намеревается уводить у нее мужа.

Отметим, что совсем недавно Уильям стал многодетным отцом. Его супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин 23 апреля 2018 она подарила ему сына. Малыш стал пятым в очереди на королевский престол. У Кейт и Уильяма подрастают еще двое детей: в 2013 году герцогиня подарила мужу сына Джорджа, а в 2015-м — дочь Шарлотту.