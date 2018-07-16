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Миддлтон пришла в ярость из-за флирта мужа
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Флиртовавший с моделью принц Уильям вывел Кейт Миддлтон из себя 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
В доме герцога и герцогини Кембриджских случился скандал. Кейт Миддлтон была недовольна легкомысленным поведением Принца Уильяма во время его командировки на Ближний Восток.
В Израиле внук королевы Великобритании познакомился с супермоделью Бар Рафаэли. После встречи с Уильямом манекенщица опубликовала в Instagram Stories их совместное фото и назвала мужа Кейт "принцем-очаровашкой". После Бар рассказала журналистам о знакомстве с монаршим отпрыском:
"Уильям такой замечательный! Они с братом оба хороши, но, на мой взгляд, Уильям — все же самый красивый принц в мире".
Заявление манекенщицы разозлило Миддлтон. По словам инсайдера, близкого к королевскому дому, герцогиня была очень недовольна, когда узнала, что ее благоверный флиртовал с красоткой.
"Кэтрин не понравилось, что ее муж заигрывал с моделью. Она вообще удивлена, что Уильям показался Бар милым, ведь в обычной жизни он довольно угрюм и сдержан", —цитирует анонимный источник таблоид New Idea со ссылкой на издание Star.
Добавим, что Бар Рафаэли состоит в браке с 2015 года. Вместе с супругом, бизнесменом Ади Эзрой, она растит дочерей Лив и Эль. Поэтому Миддлтон может спать спокойно — супермодель не намеревается уводить у нее мужа.
Отметим, что совсем недавно Уильям стал многодетным отцом. Его супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин 23 апреля 2018 она подарила ему сына. Малыш стал пятым в очереди на королевский престол. У Кейт и Уильяма подрастают еще двое детей: в 2013 году герцогиня подарила мужу сына Джорджа, а в 2015-м — дочь Шарлотту.
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