Названа причина развода Громушкиной

Причиной развода Громушкиной назвали Домогарова

Наталья рассказала журналистам, что в бешенстве от того, что информация о ее расставании с супругом попала в СМИ. "Приеду в Москву , буду устраивать скандал! Да, мы с Ильей расстались, но это, во-первых, произошло не вчера, а во-вторых, подано в прессе некорректно. Мы по-прежнему близкие люди", — цитирует артистку EG.ru

Как сообщает издание, еще до брака с Оболонковым Громушкина несколько лет жила с Домогаровым. Она была без памяти влюблена в Александра, и, по словам друзей артистки, продолжает испытывать к нему сильные чувства. И именно из-за влечения к экс -возлюбленному ее нынешний брак распался. Поэтому, возможно, вскоре отношения Натальи и Александра возобновятся.

Anatoly Lomohov/Global Look Press

Другая зазноба Домогарова Айгуль Мильштейн , рассказала газетчикам, что даже после расставания артисты не прекращали встречаться. "Она и после развода никак не могла оставить Сашу в покое. Бывала у него дома", — сообщила Айгуль.

Добавим, Брак Громушкиной и Домогарова продлился пять лет, а развод наделал много шума в прессе. Наталья уверяла, что ее сын Гордей является ребенком Александра, однако артист не признавал отцовства и настаивал на процедуре-ДНК. Исследование показало, что Домогаров не является кровным родственником мальчику.

Позже звезда познакомилась с Ильей Оболонковым. Мужчина принял Гордея как своего, а после Наталья родила ему дочь Илиану. Их брак продлился более шести лет. "Так получилось, что наши супружеские отношения постепенно исчерпали себя", — сообщила 42-летняя артистка журналистам StarHit . Актриса отметила, что и она, и ее уже бывший муж еще очень молоды, поэтому в состоянии найти новую любовь.

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