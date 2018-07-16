Названа причина развода Громушкиной

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Причиной развода Громушкиной назвали Домогарова 

Дни.ру 16 июля 2018
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
Развод актрисы Натальи Громушкиной шокировал кинотусовку. Теперь в кулуарах судачат, что звезда оставила 36-летнего мужа Илью Оболонкова ради артиста Александра Домогарова.
Наталья рассказала журналистам, что в бешенстве от того, что информация о ее расставании с супругом попала в СМИ. "Приеду в Москву, буду устраивать скандал! Да, мы с Ильей расстались, но это, во-первых, произошло не вчера, а во-вторых, подано в прессе некорректно. Мы по-прежнему близкие люди", — цитирует артистку EG.ru.
Как сообщает издание, еще до брака с Оболонковым Громушкина несколько лет жила с Домогаровым. Она была без памяти влюблена в Александра, и, по словам друзей артистки, продолжает испытывать к нему сильные чувства. И именно из-за влечения к экс -возлюбленному ее нынешний брак распался. Поэтому, возможно, вскоре отношения Натальи и Александра возобновятся.
Anatoly Lomohov/Global Look Press
Другая зазноба Домогарова Айгуль Мильштейн, рассказала газетчикам, что даже после расставания артисты не прекращали встречаться. "Она и после развода никак не могла оставить Сашу в покое. Бывала у него дома", — сообщила Айгуль.
Добавим, Брак Громушкиной и Домогарова продлился пять лет, а развод наделал много шума в прессе. Наталья уверяла, что ее сын Гордей является ребенком Александра, однако артист не признавал отцовства и настаивал на процедуре-ДНК. Исследование показало, что Домогаров не является кровным родственником мальчику.
Позже звезда познакомилась с Ильей Оболонковым. Мужчина принял Гордея как своего, а после Наталья родила ему дочь Илиану. Их брак продлился более шести лет. "Так получилось, что наши супружеские отношения постепенно исчерпали себя", — сообщила 42-летняя артистка журналистам StarHit. Актриса отметила, что и она, и ее уже бывший муж еще очень молоды, поэтому в состоянии найти новую любовь.
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