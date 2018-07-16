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Бледанс попросила прощения у Хабенского
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Бледанс попросила прощения у Хабенского 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Актриса Эвелина Бледанс опубликовала на своей странице в Instagram пост с извинениями перед Константином Хабенским.
Ранее Бледанс пожаловалась в Instagram на отказ Хабенского сфотографироваться с ее сыном. По ее словам, она представилась и рассказала, что у ребенка синдром Дауна, но актер все равно не стал делать снимок. Ее возмутило, что Хабенский «отказал особенному ребенку и коллеге» в фотографии. Позже Бледанс удалила пост.
«Константин Юрьевич, я очень сожалею о той публикации и приношу вам свои извинения», — обратилась она к Хабенскому.
До этого Бледанс рассказала «Московскому комсомольцу», что Хабенский объяснил свой отказ тем, что «не фотографируется с детьми». На предложение актрисы сфотографироваться с ней одной, Хабенский заявил, что «фотография — это уже какой-то определенный этап знакомства».
Бледанс подчеркивала, что фотографии особенных детей со знаменитостями позволят интегрировать таких детей в общество.
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