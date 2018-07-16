Бледанс попросила прощения у Хабенского

Ранее Бледанс пожаловалась в Instagram на отказ Хабенского сфотографироваться с ее сыном. По ее словам, она представилась и рассказала, что у ребенка синдром Дауна, но актер все равно не стал делать снимок. Ее возмутило, что Хабенский «отказал особенному ребенку и коллеге» в фотографии. Позже Бледанс удалила пост.

«Константин Юрьевич, я очень сожалею о той публикации и приношу вам свои извинения», — обратилась она к Хабенскому.

До этого Бледанс рассказала « Московскому комсомольцу », что Хабенский объяснил свой отказ тем, что «не фотографируется с детьми». На предложение актрисы сфотографироваться с ней одной, Хабенский заявил, что «фотография — это уже какой-то определенный этап знакомства».

Бледанс подчеркивала, что фотографии особенных детей со знаменитостями позволят интегрировать таких детей в общество.