Тарасов оставил дочь без дома

Игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов выставил на продажу загородный дом. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, объявление о продаже недвижимости появилось на одном из интернет-ресурсов. В этом доме Тарасов живет с женой Анастасией Костенко и новорожденной дочерью. «СтарХит» утверждает, что дом покупали за 160 миллионов рублей, но во второй раз ставший отцом Тарасов готов уступить жилье за 78 миллионов.

В агентстве по продаже недвижимости изданию рассказали, что речь идет о «доме под отделку» площадью в 850 квадратных метров. Торг в компании назвали уместным. По словам риелторов, хозяева, скорее всего, переезжают или продают жилье «по другим личным обстоятельствам».

Ранее «СтарХит» сообщал, что Тарасов снизил цену на квартиру, выставленную им на продажу в прошлом году, с 70-и до 65 миллионов рублей. Также стало известно, что два года назад футболист заложил Mercedes «Гелендваген» и Mercedes GLE, но якобы до сих пор за автомобили не расплатился.

СМИ писали, что с 31-летним Тарасовым не продлевает контракт «Локомотив», и игрок может перейти в «Ростов». Однако в итоге московский клуб подписал с Тарасовым новое соглашение сроком на год.