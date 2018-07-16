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Тарасов оставил дочь без дома
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Тарасов оставил дочь без дома 

Рамблер 1 час назад
Игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов выставил на продажу загородный дом. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, объявление о продаже недвижимости появилось на одном из интернет-ресурсов. В этом доме Тарасов живет с женой Анастасией Костенко и новорожденной дочерью. «СтарХит» утверждает, что дом покупали за 160 миллионов рублей, но во второй раз ставший отцом Тарасов готов уступить жилье за 78 миллионов.
В агентстве по продаже недвижимости изданию рассказали, что речь идет о «доме под отделку» площадью в 850 квадратных метров. Торг в компании назвали уместным. По словам риелторов, хозяева, скорее всего, переезжают или продают жилье «по другим личным обстоятельствам».
Ранее «СтарХит» сообщал, что Тарасов снизил цену на квартиру, выставленную им на продажу в прошлом году, с 70-и до 65 миллионов рублей. Также стало известно, что два года назад футболист заложил Mercedes «Гелендваген» и Mercedes GLE, но якобы до сих пор за автомобили не расплатился.
СМИ писали, что с 31-летним Тарасовым не продлевает контракт «Локомотив», и игрок может перейти в «Ростов». Однако в итоге московский клуб подписал с Тарасовым новое соглашение сроком на год.
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