Настю Задорожную предложили побрить

Актриса и певица Настя Задорожная поинтересовалась у зрителей, что они хотят видеть в ее музыкальных клипах.

Девушка отметила, что совсем недавно обсуждала клип на свою новую песню. В процессе команда ушла в творческий отрыв и пришла к тому, что певицу нужно побрить, чтобы по-хорошему шокировать поклонников и сделать что-то интересное.

Анастасия уверена, что больше удивить общественность не удастся ничем. Именно поэтому певица решила обратиться к аудитории и узнать, что больше всего нравится зрителям и слушателям — чудо, трэш или визуальная красота. Задорожная призналась, что сама она запуталась в трендах и не понимает, куда идти дальше. Если подписчики подкинут свежие идеи, то кумир сможет использовать их в следующих работах.