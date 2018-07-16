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Настю Задорожную предложили побрить
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Настю Задорожную предложили побрить 

Russianshowbiz.info 48 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса и певица Настя Задорожная поинтересовалась у зрителей, что они хотят видеть в ее музыкальных клипах.
Девушка отметила, что совсем недавно обсуждала клип на свою новую песню. В процессе команда ушла в творческий отрыв и пришла к тому, что певицу нужно побрить, чтобы по-хорошему шокировать поклонников и сделать что-то интересное.
Анастасия уверена, что больше удивить общественность не удастся ничем. Именно поэтому певица решила обратиться к аудитории и узнать, что больше всего нравится зрителям и слушателям — чудо, трэш или визуальная красота. Задорожная призналась, что сама она запуталась в трендах и не понимает, куда идти дальше. Если подписчики подкинут свежие идеи, то кумир сможет использовать их в следующих работах.
"Мне после фэнтези уже ничего не страшно", — добавила Анастасия.
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