Адвокат Киркорова требует с 10-летней дочери $420 тыс.

Недавно известный адвокат Александр Добровинский пытался добиться проживания в квартире дочери, но проиграл суд. На днях сложившуюся ситуацию прокомментировала мама девочки. Она рассказала, что теперь он предлагает наследнице выкупить его долю за крупную сумму денег.
Александр Добровинский относится к тем адвокатам, которые сотрудничают с известными персонами. Так в свое время его клиентами были такие звезды, как Юлия Барановская, Анастасия Волочкова и Филипп Киркоров. У самого адвоката всегда была безупречная репутация. Много лет он живет с гражданской супругой Мариной и воспитывает дочерей Сашу и Адриану. Однако недавно стало известно, что у него есть малолетняя наследница Полина от другой женщины. Четыре года назад он оформил на девочку 90 процентов квартиры в столице. Оставшиеся проценты он оставил себе, чтобы обезопасить наследницу от мошенников. Однако недавно Добровинский подал иск в суд, в котором потребовал вселить его в эту квартиру.
Адвокат проиграл это дело. Недавно журналистам удалось найти маму девочки Любовь. Она рассказала, что не подавала на алименты, так как Александр публичный человек и все судебные дела с его участием предаются огласке, а она не хотела навредить своей дочери. Все же оградить наследницу от общественности не удалось, так как мужчина сам обратился в суд, но уже по другому поводу. Любовь заверила, что Добровинский был уверен в своей победе из-за своей известности, но судьба распорядилась иначе. Впрочем, случившееся его не остановило. Он практически сразу прислал дочери письмо с предложением выкупить его долю в квартире за 420 тысяч долларов. Стоит отметить, что за 15 квадратных метров таких цен нет ни Москве, ни даже в Нью-Йорке.
Также Добровинский дал наследнице срок в один месяц. После этого он может продать свою долю третьему лицу. Если это случится, то в квартире его дочери сможет поселиться совершенно посторонний человек. При этом адвокат пошел еще дальше. Он обратился в ТСЖ и потребовал возместить ему расходы на содержание жилья, которые он оплачивал последние несколько года. По некоторым данным, на это Александр потратил около миллиона рублей. Так как долг перед отцом только растет, Полина вынуждена искать деньги. Недавно вместе с мальчиком из школы она создала сайт, на котором будет продавать, чтобы собрать необходимую сумму, об этом рассказала мама девочки, сообщает EG.ru.