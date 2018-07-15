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Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик
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Горела как свечка. Стали известны детали трагедии Рубинчик 

Рамблер 47 минут назад
Фото: кадр из фильма
Стали известны подробности истории с актрисой Марианной Рубинчик, которая на днях была госпитализирована с ожогами около 51% тела. Как пишет «МК», дочь кинорежиссера Валерия Рубинчика и киноактрисы Валентины Шендриковой тяжело переживала смерть родителей.
Отец Марианны умер в 2011 году, в феврале 2017 года умерла ее мать. После этого женщина страдала от депрессии — часто болела и пила. В конце прошлого года актрису госпитализировали в наркологическую больницу №17, пролечив запущенную пневмонию и проведя курс реабилитации В последнее время Рубинчик жила у приятельницы Елены в жилом комплексе «Бутово Парк», с ней она познакомилась на похоронах матери.
Квартиру Рубинчик подруги сдавали. По словам консьержа и соседей, женщины были неравнодушны к спиртному. В день ЧП они вернулись домой с бутылкой водки объемом 0,7 литра.
Вечером Рубинчик выпила водки и пошла в туалет покурить перед сном. Не исключается, что могла уснуть с сигаретой. По словам Елены, внезапно проснувшись, она увидела перед собой стоящую в пламени Марианну. Женщина толкнула актрису на кровать, стала сбивать пламя. Рубинчик сначала госпитализировали в ожоговый центр Подольской больницы, затем — в столичную больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое. Актрисе 44 года. Она закончила ВГИК (мастерская С. А. Соловьева и В. Д.Рубинчика, актерско-режиссерский факультет). Известна по фильмам «Старые долги», «Черный клоун», «Нанкинский пейзаж», сериалу «Час Волкова».
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