Лобода взбудоражила поклонников горячим танцем

Светлана Лобода взбудоражила поклонников очередным горячим танцем

Певица опубликовала в Instagram отрывок своего выступления на одной из закрытых вечеринок. Кто был виновником праздника, звезда не сообщила.

Поклонники, увидев Светлану в такой чудесной форме, сразу засыпали ее вопросами, по этому поводу. Ведь после родов не прошло и полутора месяцев (Лобода стала мамой во второй раз 24 мая). «Какая диета у вас, Светлана?», «Что вы с собой такое делаете?», «Поделитесь опытом, я тоже хочу похудеть» — написали одни.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 15 Июл 2018 в 12:01 PDT

Другие комментаторы сошлись на том, что у артистки просто отличная генетика, поэтому она так быстро восстановилась. Доброжелатели засыпали поп-диву комплиментами: «Вы невероятная!», «Какая ты крутая!», «Ты лучшая!», «Вот так красотка!», «Как всегда на высоте!» и так далее. Одна сердобольная женщина попросила певицу так не активничать: «Не танцуйте так резко, недавно родили же!».

Сама певица ни на какие комментарии не ответила, только сопроводила свое приветствие «Good morning» хэштегом #суперзвезда. Напомним, Светлана Лобода устраивала зажигательные пляски и на сносях.