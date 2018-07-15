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Лобода взбудоражила поклонников горячим танцем
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Светлана Лобода взбудоражила поклонников очередным горячим танцем 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
Певица опубликовала в Instagram отрывок своего выступления на одной из закрытых вечеринок. Кто был виновником праздника, звезда не сообщила.
Поклонники, увидев Светлану в такой чудесной форме, сразу засыпали ее вопросами, по этому поводу. Ведь после родов не прошло и полутора месяцев (Лобода стала мамой во второй раз 24 мая). «Какая диета у вас, Светлана?», «Что вы с собой такое делаете?», «Поделитесь опытом, я тоже хочу похудеть» — написали одни.
Другие комментаторы сошлись на том, что у артистки просто отличная генетика, поэтому она так быстро восстановилась. Доброжелатели засыпали поп-диву комплиментами: «Вы невероятная!», «Какая ты крутая!», «Ты лучшая!», «Вот так красотка!», «Как всегда на высоте!» и так далее. Одна сердобольная женщина попросила певицу так не активничать: «Не танцуйте так резко, недавно родили же!».
Сама певица ни на какие комментарии не ответила, только сопроводила свое приветствие «Good morning» хэштегом #суперзвезда. Напомним, Светлана Лобода устраивала зажигательные пляски и на сносях.
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