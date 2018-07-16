Ещё
Билан рассказал о нежелании иметь детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Билан рассказал о нежелании иметь детей 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Певец Дима Билан на своей странице в Instagram заявил, что не хочет иметь детей. Признание Билана вызвало неоднозначную реакцию у его поклонников.
«Я не планирую детей! Хотя бы до 40 лет, но мог бы и уже был в шаге… Назнался я ранней ответственности за сестренку», — написал певец (орфография и пунктуация автора сохранены).
Билан также рассказал, что до сих пор не может определиться, какая жизнь ему нравится больше — в мегаполисе или за городом. Певец поделился воспоминаниями об отце, который с «удовольствием уходил на рыбалку или собирать орехи, облепиху». Певец отметил, что в настоящий момент он хочет исследовать мир, поэтому пока не готов к отцовству.
Некоторые поклонники Билана отнесли к его признанию негативно. «Сестра и свой ребенок — две совершенно разные эмоции, действия. Главное, потом не пожалейте!» — заявил один из подписчиков. Другие назвали Билана эгоистом, упрекнули его в нежелании брать ответственность.
Нашлись и те, кто поддержал артиста. «Ты мужчина! Так что вообще не стоит переживать по этому поводу», — написали они.
Комментарии15  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина47
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией74
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»288
Россиянка облила болтливую подругу кислотой16
Трамп разозлился на Путина из-за видео176
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение