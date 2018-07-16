Билан рассказал о нежелании иметь детей

Певец Дима Билан на своей странице в Instagram заявил, что не хочет иметь детей. Признание Билана вызвало неоднозначную реакцию у его поклонников.

«Я не планирую детей! Хотя бы до 40 лет, но мог бы и уже был в шаге… Назнался я ранней ответственности за сестренку», — написал певец (орфография и пунктуация автора сохранены).

Билан также рассказал, что до сих пор не может определиться, какая жизнь ему нравится больше — в мегаполисе или за городом. Певец поделился воспоминаниями об отце, который с «удовольствием уходил на рыбалку или собирать орехи, облепиху». Певец отметил, что в настоящий момент он хочет исследовать мир, поэтому пока не готов к отцовству.

Некоторые поклонники Билана отнесли к его признанию негативно. «Сестра и свой ребенок — две совершенно разные эмоции, действия. Главное, потом не пожалейте!» — заявил один из подписчиков. Другие назвали Билана эгоистом, упрекнули его в нежелании брать ответственность.

Нашлись и те, кто поддержал артиста. «Ты мужчина! Так что вообще не стоит переживать по этому поводу», — написали они.