Подсчитаны траты Меган Маркл на наряды

Меган Маркл потратила 160 тысяч фунтов стерлингов (210 тысяч долларов) на новый гардероб, посчитало издание The Sun.

За два месяца, прошедших с момента бракосочетания Меган Маркл с британским принцем Гарри , герцогиня Сассекская приняла участие в 16 официальных мероприятиях, появившись на каждом из них в новом туалете.

Герцогиня выходила в свет в нарядах Givenchy, Carolina Herrera, Oscar de la Renta и Chanel

Кроме того, на Меган Маркл была замечена сумочка Fendi стоимостью 3800 долларов и бриллиантовые сережки Birks за 11800 долларов.

Так, наряды Меган для двухдневной поездки в Ирландию были оценены в 36 тысяч долларов, а туалет, который она выбрала для Королевских скачек в Аскоте, обошелся ей в 12800 долларов.