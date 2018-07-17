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Подсчитаны траты Меган Маркл на наряды
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Подсчитаны траты Меган Маркл на наряды 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Меган Маркл потратила 160 тысяч фунтов стерлингов (210 тысяч долларов) на новый гардероб, посчитало издание The Sun.
За два месяца, прошедших с момента бракосочетания Меган Маркл с британским принцем Гарри, герцогиня Сассекская приняла участие в 16 официальных мероприятиях, появившись на каждом из них в новом туалете.
Герцогиня выходила в свет в нарядах Givenchy, Carolina Herrera, Oscar de la Renta и Chanel.
Кроме того, на Меган Маркл была замечена сумочка Fendi стоимостью 3800 долларов и бриллиантовые сережки Birks за 11800 долларов.
Так, наряды Меган для двухдневной поездки в Ирландию были оценены в 36 тысяч долларов, а туалет, который она выбрала для Королевских скачек в Аскоте, обошелся ей в 12800 долларов.
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