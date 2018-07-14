Агаларов тайком женился на модели

Российский певец Эмин Агаларов, заподозренный в причастности к вмешательству в американские выборы, женился на модели Алене Гавриловой.
Церемония, на которую пригласили только близких, состоялась в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate, сообщает издание Super.
Отмечается, что на свадьбе выступит певец Владимир Кузьмин.
Это не первый брак для обоих молодоженов. Агаларов почти десять лет состоял в браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой, у них двое сыновей. Гаврилова состояла в отношениях с миллиардером Рустамом Тарико, у них есть сын.
Напомним, сторонники Демократической партии США утверждали, что певец Эмин Агаларов причастен к попыткам повлиять на американские выборы. Сам он в среду заявлял, что никогда не пытался влиять на исход американских выборов, хотя и знаком с президентом США Дональдом Трампом.