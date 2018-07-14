Агаларов тайком женился на модели

Агаларов женился на модели Алене Гавриловой

Российский певец Эмин Агаларов , заподозренный в причастности к вмешательству в американские выборы, женился на модели Алене Гавриловой.

Церемония, на которую пригласили только близких, состоялась в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate, сообщает издание Super.

Отмечается, что на свадьбе выступит певец Владимир Кузьмин

Это не первый брак для обоих молодоженов. Агаларов почти десять лет состоял в браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой , у них двое сыновей. Гаврилова состояла в отношениях с миллиардером Рустамом Тарико , у них есть сын.