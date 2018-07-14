Волочковой бросили вызов

Валентина Рубцова бросила вызов Волочковой

40-летняя звезда сериала «Саша Таня» на ТНТ поразила поклонников отличной физической формой и идеальной растяжкой.

Валя призналась, что поставила небольшой эксперимент. Актриса решила проверить, сможет ли сесть на шпагат, хотя крайний раз делала это только в возрасте 8 лет. Рубцова была очень удивлена способностям своего тела, несмотря на то, что выдержала эту позу всего несколько секунд только для эффектной фотографии.

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Предвидя многочисленные вопросы подписчиков, Валентина сообщила, что очень благодарна своему телу за сохранение гибкости независимо от возраста. Для поддержания формы актриса порекомендовала всем дисциплинировать себя в вопросах питания, физических упражнений и в других аспектах личной жизни.

Подписичик позавидовали звезде: «Отличный результат замечательной, целеустремленной девушки. Валя, вы пример для многих ленивцев», «Такими темпами Волочкову переплюнете, будем Ваши шпагаты смотреть, а не ее».