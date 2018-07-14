Королеву красоты засняли с Тарасовым

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«Мисс Дубай» попросила прощения у Бузовой из-за Тарасова 

Рамблер 1 час назад
«Мисс Дубай» уроженка Азербайджана Кристина Замир выложила в соцсети фото с футболистом ФК «Локомотив» Дмитрием Тарасовым, при этом упомянув его бывшую жену телеведущую Ольгу Бузову.
«Бузова прости, но в жизни он намного лучше», — написала она.
Пользователи выразили изумление, что футболист проводит время в светских тусовках, когда его жена Анастасия Костенко находится в роддоме.
«Так она рожает, а не он же», — написали фолловеры в защиту Тарасова.
Бузова и Тарасов поженились в июне 2012 года, в январе 2016 года супруги со скандалом разошлись. После этого футболист женился на модели Анастасии Костенко, 10 июля у них родилась дочь, для футболиста это уже второй ребенок. Молодая мама находится с новорожденной в больнице. Тарасов присутствовал на родах в престижной клинике «Лапино».
>> Бузова проигнорировала провокацию пользователей Instagram
Ольга Бузова после развода так и не устроила свою личную жизнь, а недавно через свой Instagram в шутку обратилась к полузащитнику испанского «Вильярреала» и сборной России Денису Черышеву, сообщив, что готова выйти за него замуж.
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