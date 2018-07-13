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Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
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Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице 

Дни.ру 16 часов назад
Жена Владимира Этуша Елена на своей странице в Facebook обнародовала фотографию актера из больницы. Судя по комментарию под фото, беспокоиться о состоянии его здоровья не следует.
>> Этуш экстренно госпитализирован
Поклонников блестящего советского и российского актера Владимира Этуша не на шутку перепугали новости о том, что он был доставлен в Пироговскую больницу в Москве. Развеять страхи людей поспешила его супруга Елена.
На своей странице в Facebook она опубликовала фотографию мужа из больницы. На снимке Владимир Этуш улыбается, глядя в камеру, и приветствует зрителей взмахом руки. "СПОКУХА! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — прокомментировала она кадр.
Комментаторы не смогли скрыть радости по поводу столь радостной новости. "Ура!", "Слава Богу!", "Слава Богу! А то уже журналюги страхи нагоняют!", "Елена, спасибо за пост!Переживала. ЗДОРОВЬЯ!❤", — оставили они под постом свои отзывы, а также пожелали актеру сил и скорейшего выздоровления.
Впрочем, придирчивый зритель мог заметить, что на снимке Владимир Этуш выглядит сильно исхудавшим. Однако этому обстоятельству обрадованные хорошими новостями пользователи Сети внимания не уделили.
Напомним, ранее стало известно о том, что Елена и Владимир Этуш отдыхали в Италии, когда 96-летний актер почувствовал недомогание. Вернувшись в Москву он обратился к врачам. Специалисты оценили состояние Этуша как стабильное.
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Комментарии3  Ещё 23 источника 
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