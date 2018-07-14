Екатерину Стриженову матом гонят с Первого канала

Очаровательная телеведущая Екатерина Стриженова , оказывается, не всем приходится по вкусу. Зрители программы "Время покажет" убеждены, что красавице-актрисе не место в политическом ток-шоу.

Народ умоляет телебоссов убрать Стриженову из эфира. Россияне пишут обращения в соцсетях и на сайтах изданий. Одно из таких писем пришло и в редакцию Dni.Ru

По мнению телезрителей, Стриженова нелепо выглядит в политическом шоу, а ее нечастые реплики порой неуместны. При этом некоторые вовсе сочли ведущую слишком красивой для такой программы.

"Обращение народа к 1 каналу ТВ, СМИ, ДНЯМ! ПРОСИМ ВАС УБРАТЬ С ЭКРАНА Е. СТРИЖЕНОВУ! В полит. прогр. "Время покажет"нагло обрывает ведущего, выступающих, ведет себя как актриса, а не ведущая программы!.. Ужас! Уберите! Надоеда! А Дни печатают статьи о ней на неделе по 2-3 раза!? Пиарите? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред)", — написала в комментариях читательница Dni.Ru с ником Мария.

Особо возмущенные строчат жалобы самой Екатерине, закидывая ее страничку в Instagram письмами не очень приятного содержания, порой переходя на нецензурную брань.

"Передача, " Время покажет "..дерьмовая, Шейнин выскочка, постоянно бесит, ДА И ВАМ, ИЗВИНИТЕ ОНА НЕ ПОДХОДИТ, НЕ ВАШЕ ЭТО, ОДНО БЛА-БЛА-БЛА", "Катя смотреть не могу Вы не экономику не в политике. Повторяйте одно и то же время покажет. Сколько Вам за это платят", "Катя покиньте первый канал вы ведете себя как безграмотная баба на рынке", "стыдно становится за первый канал, который Стриженова захватила полностью", — пишут пользователи. Сегодня важный день…Ребята #сборнаяроссии, сделайте всё возможное!А мы-будем болеть всем сердцем! #россиявперед #ЧМ2018 @irinanemolovskaya Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 1 Июл 2018 в 1:54 PDT

Праздники закончились, начались будни!Вам удалось переключиться на рабочую скорость?#сновакаблуки #работуработаем #1канал #времяпокажет #анатолийкузичев @iranemo3 Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 10 Май 2018 в 5:51 PDT Однако далеко не все хают Стриженову. У Екатерины довольно много поклонников. Они призывают свою любимицу не обращать внимания на плохие комментарии и хвалят за стильные образы.

"Катя вела как то программу "Время покажет" что то о футболе одна, без мальчиков, как же здорово у неё получилось, сплошной позитив, улыбки и драйв. Катя, молодец! Респект и уважуха! Так держать! Наша русская красавица, умница, да ещё так тонко вписалась в программу. Ну просто молодец!", "Екатерина, сегодня в вечернем выпуске "Время покажет" у вас очень хорошая укладка) Молодит", "Екатерина, не перестаю Вами восхищаться! Вы потрясающая", "Передача "Время покажет"просто бомбическая. Артем с Толей супер -ребята. Вы Екатерина просто умница!Я вижу, что ведете Вы ее от всей души. Ваша команда просто прелесть!Рады Вас видеть с экрана телевизора. Дай Бог вам терпения и здоровья", — отмечают фанаты телеведущей.