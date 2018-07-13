Этуш экстренно госпитализирован

По его словам, актеру стало плохо на отдыхе в Италии , где он находился вместе с супругой. Этуши приняли решение вернуться в Москву и показаться врачам.

В настоящее время артист находится в столичной больнице на Большой Пироговской улице.

«Состояние Владимира Абрамовича стабильное, нормальное. Он находится под наблюдением врачей», — сказал Крок.

Он также выразил надежду, что Владимир Этуш будет в форме к началу сезона, примет участие в сборе труппы и снова выйдет на сцену театра имени Вахтангова.