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Этуш экстренно госпитализирован
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Этуш экстренно госпитализирован 

Рамблер 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
96-летний актер Владимир Этуш госпитализирован в Москве, сообщает «МК» со ссылкой на директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока.
По его словам, актеру стало плохо на отдыхе в Италии, где он находился вместе с супругой. Этуши приняли решение вернуться в Москву и показаться врачам.
В настоящее время артист находится в столичной больнице на Большой Пироговской улице.
«Состояние Владимира Абрамовича стабильное, нормальное. Он находится под наблюдением врачей», — сказал Крок.
Он также выразил надежду, что Владимир Этуш будет в форме к началу сезона, примет участие в сборе труппы и снова выйдет на сцену театра имени Вахтангова.
Комментарии20  Ещё 29 источников 
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