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«Я порву любого»: Бородина о людях-паразитах
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«Я порву любого»: Ксения Бородина о людях-паразитах 

Дни.ру 25 минут назад
Фото: Дни.ру
Ксения Бородина и Катя Жужа когда-то были подружками не разлей вода. Однако буквально в один миг девушки перестали общаться, причем до сих пор неизвестно, что за черная кошка пробежала между ними.
Группа Ксении Бородиной в социальной сети под названием "Прачка" известна всей стране. В ней телеведущая с подружками сплетничают обо всем. Когда-то с Ксенией близко общалась Катя Жужа, но теперь девушки будто и не знают друг друга. В недавнем интервью Бородина высказалась о подругах и людях, которые буквально паразитируют на ней.
"Я умею дружить и понимаю, что такое женская дружба. И если в моем окружении мною пользуются, я это рано или поздно замечу, и общение будет сведено на нет. Советы даю только в том случае, когда они действительно могут помочь, в остальном стараюсь не лезть в чужие дела. Иногда прошу помощи у подруг, как же без этого! Я за своих девочек порву любого. Они много для меня значат, и каждая из нас готова пожертвовать многим ради интересов друг друга", — цитирует Ксению Бородину ТV-Губерния.
Не менее важным в жизни является для телеведущей любовь, главные проявления которой, по мнению Ксении, семья и дети. "Если человек рядом с тобой тебя любит, ты это ощущаешь на каком-то ментальном уровне. Описать словами невозможно. Точно так же и в случае, когда любишь ты. Ты просто любишь, и все. Безо всяких условностей", — убеждена телеведущая.
Ксения замужем за дагестанским бизнесменом Курбаном Омаровым. Пара воспитывает дочь Бородиной от первого брака Марусю и общего ребенка Теону.
"Для девочек я становлюсь лучше с каждым днем, чтобы показывать им пример. Они — моя жизнь. А в браке с Курбаном многое поменялось, например, мое мировоззрение и взгляды на отношения. Я благодарна ему за это", — призналась Бородина.
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