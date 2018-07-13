Звезде «Голоса» вернули ребенка после похищения

Звезда шоу "Голос" Светлана Феодулова выиграла суд за право проживания рядом с дочерью с синдромом Дауна Сонечкой. Бывший муж звезды Сергей Хамицкий сначала пытался силой вырвать ребенка из рук матери, а после обратился к Фемиде.

Светлана долгое время судилась с бывшем мужем за право растить девочку. Казалось волокита и тяжбы не закончатся никогда. На заседаниях Феодулова многое выслушала в свою сторону. Хамицкий поливал ее грязью, обвинял в употреблении наркотиков и рассказывал о том, что бывшая жена препятствует ее встречам с ребенком.

Однако комментарии отца девочки суд во внимание не принял. Фемида стала на сторону Светланы, ребенок останется с ней.

"На суд муж не явился, адвокат его сбежал с суда, ребенок будет жить со мной. Ну а сейчас Сергей пытается оправдать себя, что это был вынужденный крик души, что он действовал в интересах ребенка, а еще — что сделал это на почве ревности", — вспоминает процесс звезда.

По словам артистки Сергей материально не поддерживает дочь с начала 2018 года.

"Ему определили двойные алименты, потому что ребенок с инвалидностью. Но для меня сейчас алименты не главное. Он вообще с января ни разу не перечислил нам денег. Только за две недели до суда вдруг выплатил 20 тысяч рублей", — рассказала Феодулова в интервью Womanhit.ru.

Девушка отметила, что после развода осталась ни с чем. В доме, в котором они когда-то жили, экс-возлюбленный поменял замки. Светлана теперь не может забрать оттуда вещи Сонечки.

Как писали Dni.Ru , в конце июня 2018 года бывший муж звезды "Голоса" попытался силой забрать девочку у матери. Сговорившись с двумя приятелями, он, под предлогом общения с дочерью, встретился с Феодуловой, вырвал у нее ребенка из рук и пытался похитить.