Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс

Хабенского заподозрили в ненависти к Бледанс

Актер Константин Хабенский мог отказаться фотографироваться с больным синдром Дауна сыном своей коллеги Эвелины Бледанс из-за личной неприязни к ней. Об этом порталу «Дни.ру» заявил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.

Ранее Бледанс на своей странице в соцсети Instagram рассказала, что попросила Хабенского о совместном снимке со своим сыном, однако тот отказал, потому что якобы никогда не фотографируется с детьми.

«Ребенок тут точно ни при чем», — уверен Манукян.

Член думского совета рассказал, что лично видел, как Хабенский «с удовольствием» снимался со школьниками на открытии памятника Александру Печерскому в Ростове-на-Дону. Манукян отметил, что «никогда бы не подумал», что актер, создавший благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями, откажет в фото одному из них.