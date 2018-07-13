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Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс
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Хабенского заподозрили в ненависти к Бледанс 

Рамблер 3 часа назад
Актер Константин Хабенский мог отказаться фотографироваться с больным синдром Дауна сыном своей коллеги Эвелины Бледанс из-за личной неприязни к ней. Об этом порталу «Дни.ру» заявил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.
Ранее Бледанс на своей странице в соцсети Instagram рассказала, что попросила Хабенского о совместном снимке со своим сыном, однако тот отказал, потому что якобы никогда не фотографируется с детьми.
«Ребенок тут точно ни при чем», — уверен Манукян.
Член думского совета рассказал, что лично видел, как Хабенский «с удовольствием» снимался со школьниками на открытии памятника Александру Печерскому в Ростове-на-Дону. Манукян отметил, что «никогда бы не подумал», что актер, создавший благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями, откажет в фото одному из них.
«Быть может, у него личная неприязнь к Эвелине», — предположил он.
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