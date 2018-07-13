Гагарина решила изменить внешность

Певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram новый снимок и спросила пользователей, какая стрижка ей больше подходит.

«Томная Поля. голосуем, друзья! Длинные волосы или короткие?» — так певица подписала фотографию.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 12 Июл 2018 в 5:44 PDT

Большинство комментаторов проголосовали за длинные волосы. Те, кто поддержал короткую стрижку, писали, что прически «а-ля Шерон Стоун круче всех».

«Короткие! В этом есть индивидуальность, именно Ваша, необычная! А с длинными — будто как все… пропадает изюминка», — написала одна из пользовательниц.

Некоторые комментаторы отметили, что длинные волосы — «молодят». Другие назвали «главным» фактором «томный с поволокой взгляд», при котором длина волос «не так уж и важна».

Ранее интернет-пользователи раскритиковали Гагарину за видео, на котором она танцует и поет с бутылкой вместо микрофона. Комментаторы сочли, что певица «слишком худа» для тверка. По их мнению, ей «больше не надо заниматься спортом» из-за «чрезмерной худобы» и «выступающих ребер».