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Гагарина решила изменить внешность
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Гагарина решила изменить внешность 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram новый снимок и спросила пользователей, какая стрижка ей больше подходит.
«Томная Поля. голосуем, друзья! Длинные волосы или короткие?» — так певица подписала фотографию.
Большинство комментаторов проголосовали за длинные волосы. Те, кто поддержал короткую стрижку, писали, что прически «а-ля Шерон Стоун круче всех».
«Короткие! В этом есть индивидуальность, именно Ваша, необычная! А с длинными — будто как все… пропадает изюминка», — написала одна из пользовательниц.
Некоторые комментаторы отметили, что длинные волосы — «молодят». Другие назвали «главным» фактором «томный с поволокой взгляд», при котором длина волос «не так уж и важна».
Ранее интернет-пользователи раскритиковали Гагарину за видео, на котором она танцует и поет с бутылкой вместо микрофона. Комментаторы сочли, что певица «слишком худа» для тверка. По их мнению, ей «больше не надо заниматься спортом» из-за «чрезмерной худобы» и «выступающих ребер».
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