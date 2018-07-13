Дочь Серова не пустили в Америку

Дочь Александра Серова Мишель не пустили в Америку

В жизни внебрачной дочери певца Александра Серова Алисы произошло радостное событие. 30-летняя девушка вышла замуж в США , где уже давно проживает. Избранником красавицы стал сценарист Энио Риго, работающий в Голливуде . Впрочем, торжество было омрачено тем фактом, что на нем не присутствовали родители невесты.

Поэтесса Валентина Аришина — мама внебрачной дочери Александра Серова — наблюдала за праздником своей кровинушки с помощью видеотрансляции в социальной сети, которую Алиса запустила специально для нее. Женщина не смогла прилететь в Америку, потому что ей не дали визу.

— У меня был месяц депрессии после отказа, — сетует женщина. — Но дочь планирует вскоре приехать ко мне в Испанию всей семьей! Грустить я больше не буду, главное, что ребенок счастлив! У Алисы замечательный муж и очень ее любит!

Конечно же мы не смогли не поинтересоваться у Валентины, поздравил ли Алису с днем свадьбы Александр Серов. Оказалось, что нет.

— Алису поздравила Мишель (официальная дочь Серова. — Ред.) и Елена (бывшая жена певца), — поделилась Аришина. — Мишель хотела попасть на свадьбу, но ей тоже не дали визу. Сейчас очень сложно получить разрешение на въезд в США.

Наши корреспонденты дозвонились и самому Александру Серову, чтобы спросить, было ли у него желание посетить свадьбу Алисы. На что получили матерную тираду в ответ, часть которой не можем опубликовать по этическим соображениям.