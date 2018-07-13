Ещё
Дочь Серова не пустили в Америку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымский мост разоряет Украину
Крымский мост разоряет Украину

Дочь Александра Серова Мишель не пустили в Америку 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
В жизни внебрачной дочери певца Александра Серова Алисы произошло радостное событие. 30-летняя девушка вышла замуж в США, где уже давно проживает. Избранником красавицы стал сценарист Энио Риго, работающий в Голливуде. Впрочем, торжество было омрачено тем фактом, что на нем не присутствовали родители невесты.
Поэтесса Валентина Аришина — мама внебрачной дочери Александра Серова — наблюдала за праздником своей кровинушки с помощью видеотрансляции в социальной сети, которую Алиса запустила специально для нее. Женщина не смогла прилететь в Америку, потому что ей не дали визу.
— У меня был месяц депрессии после отказа, — сетует женщина. — Но дочь планирует вскоре приехать ко мне в Испанию всей семьей! Грустить я больше не буду, главное, что ребенок счастлив! У Алисы замечательный муж и очень ее любит!
Конечно же мы не смогли не поинтересоваться у Валентины, поздравил ли Алису с днем свадьбы Александр Серов. Оказалось, что нет.
— Алису поздравила Мишель (официальная дочь Серова. — Ред.) и Елена (бывшая жена певца), — поделилась Аришина. — Мишель хотела попасть на свадьбу, но ей тоже не дали визу. Сейчас очень сложно получить разрешение на въезд в США.
Наши корреспонденты дозвонились и самому Александру Серову, чтобы спросить, было ли у него желание посетить свадьбу Алисы. На что получили матерную тираду в ответ, часть которой не можем опубликовать по этическим соображениям.
— Да зачем они мне нужны, — завелся артист. — Какая Аришина? Какая дочь? Вы такие странные! Зачем у меня это спрашиваете? Кто они такие?! Это все ерунда и оскорбление для человека, который занимается благотворительностью и помогает сотням людей, никого не трогает, тянет лямку! Вот о чем вам надо писать!
ИД «Собеседник»: последние новости
Сердючка рассказала о прощальных гастролях перед уходом со сцены Сергей Зверев может попасть в полицию из-за спора о ЧМ-2018 Звезде фильма "Возвращение мушкетеров" запретили въезд в Украину
Комментарии2  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место34
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»211
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс37
В СССР за такое убивали174
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина340
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение