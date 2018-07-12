Очилова рассказала о причине развода с Гайдуляном

Благодаря новой функции в Инстаграм «Задай мне вопрос», поклонники пары получили возможность узнать всю правду о разводе молодых людей.

«Он предал меня. Он не хотел, так получилось!» — ответила девушка.

Каким было предательство Андрея не понятно, но ясно лишь одно, именно он стал виновником трещины в их отношениях.

Новость о том, что пара разводится стала в свое время для многих настоящим шоком. Диана была рядом с возлюбленным, когда тот боролся с раком. Девушка отдала немало времени и сил для того, чтобы поддержать партнера, но после выздоровления Андрея все пошло по наклонной. Красивая сказка о любви не смогла закончится хэппи-эндом.