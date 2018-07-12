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Очилова рассказала о причине развода с Гайдуляном
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Очилова рассказала о причине развода с Гайдуляном 

Russianshowbiz.info 8 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Благодаря новой функции в Инстаграм «Задай мне вопрос», поклонники пары получили возможность узнать всю правду о разводе молодых людей.
Диана Очилова была немногословна.
«Он предал меня. Он не хотел, так получилось!» — ответила девушка.
Каким было предательство Андрея не понятно, но ясно лишь одно, именно он стал виновником трещины в их отношениях.
Новость о том, что пара разводится стала в свое время для многих настоящим шоком. Диана была рядом с возлюбленным, когда тот боролся с раком. Девушка отдала немало времени и сил для того, чтобы поддержать партнера, но после выздоровления Андрея все пошло по наклонной. Красивая сказка о любви не смогла закончится хэппи-эндом.
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