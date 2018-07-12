Борисовой запретили покидать страну

Дана Борисова не смогла покинуть страну из-за долгов

Дана Борисова продолжает делиться с поклонниками информацией о своей жизни. Женщина смогла избавиться от наркотической зависимости и доказала бывшему супругу, что может снова заняться воспитанием дочери.

Сейчас Дана видится с ребенком регулярно, их конфликт с Аксеновым улажен, мужчина даже позволил Борисовой вывезти их общее чадо за границу.

Но с путешествием возникли сложности. Судебные приставы не вовремя получили информацию о том, что Борисова уплатила долг по алиментам. Звезде предъявили претензии и запретили покидать страну. К счастью, Дана смогла быстро разобраться в этом недоразумении и сейчас уже во всю готовится к совместному отдыху с дочерью.