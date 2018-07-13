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Барышев рассказал о смертельной болезни супруги
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Сергей Барышев рассказал о болезни супруги 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Сергей Барышев рассказал о браке со второй супругой, Екатериной.
Женщина долгое время проживала в Германии, но ради актера согласилась переехать в Санкт-Петербург. Сергей быстро нашел язык с ее сыном от первого брака и ее родителями. Пара мечтала об общих детях, но болезнь возлюбленной Барышева разрушила их мечты. Екатерина долгое время боролась с раком. Онкология не позволила ей выносить ребенка, которого они с Сергеем долго ждали.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо, заболевание отступило. Пара открыла собственную театральную школу для детей.
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