Барышев рассказал о смертельной болезни супруги

Сергей Барышев рассказал о болезни супруги

Сергей Барышев рассказал о браке со второй супругой, Екатериной.

Женщина долгое время проживала в Германии, но ради актера согласилась переехать в Санкт-Петербург. Сергей быстро нашел язык с ее сыном от первого брака и ее родителями. Пара мечтала об общих детях, но болезнь возлюбленной Барышева разрушила их мечты. Екатерина долгое время боролась с раком. Онкология не позволила ей выносить ребенка, которого они с Сергеем долго ждали.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, заболевание отступило. Пара открыла собственную театральную школу для детей.